محافظ الإسماعيلية: افتتاح مشروعات خدمية وتنموية خلال الأيام القادمة

أعلن اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، أنه تم الانتهاء من تنفيذ وإنشاء عدد من المشروعات الخدمية والتنموية فى عدد من القطاعات الخدمية بالمحافظة، وأنه جار حاليًا وضع اللمسات الأخيرة والتشطيبات النهائية، استعداداً للافتتاح الرسمى لتلك المشروعات ودخولها للخدمة الفعلية خلال الأيام القليلة القادمة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ الإسماعيلية بحضور المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة، واللواء محسن حلمى السكرتير العام المساعد ومديرى مديريات الشباب والرياضة والتموين والتجارة الداخلية والأبنية التعليمية والصرف الصحى ومياه الشرب لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات الخدمية التى يجرى تنفيذها فى تلك القطاعات، وتحديد المشروعات التى تم الانتهاء من تجهيزها للافتتاح ونسب التنفيذ ومدى جاهزيتها للافتتاح قريبًا.

وأشار الدكتور عادل رضوان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسماعيلية إلى أنه من المنتظر أن يتم افتتاح 28 ملعبا بمراكز الشباب بالمحافظة، منها ثلاثة ملاعب قانونية و25 ملعبا خماسيا تم تجهيزها بالكامل بالنجيل الصناعى.

وأضاف "رضوان" أنه من المقرر الاحتفال بالافتتاح الرسمى لبيت الشباب الدولى على بحيرة التمساح، بعد أن تم إعادة تطويره ورفع كفاءته من جديد.

وفى مجال مشروعات الإسكان فإنه سيتم الاحتفال قريبا بتسليم عدد 480 وحدة سكنية جديدة بالمرحلة الثانية لمشروع الإسكان الاجتماعى بمدينة المستقبل السكنية، وافتتاح مقر مكتب التموين الجديد بقرية الأبطال بالقنطرة شرق ومبنى وحدة غسيل الكلى الجديد المحلق بمستشفى حميات الإسماعيلية ومعمل رصد الملوثات، وفى مجال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى الجديدة فإنه تقرر الافتتاح الرسمى لمحطة معالجة الصرف الصحى الكبرى بمدينة القصاصين الجديدة وتوسعات محطة فنارة ومحطة التل الكبير.

بالإضافة إلى افتتاح عدد 3 مشروعات لمياه الشرب منها محطتان بقرية أبو سلطان بمركز ومدينة فايد ومحطة بقرية الضبعية بمركز ومدينة الإسماعيلية، هذا بالإضافة إلى الافتتاح الرسمى لمشروع مصنع تدوير القمامة والمخلفات بمنطقة أبو بلح ومشروع القرية السكنية بقرية الأمل الجديدة بالقنطرة شرق.