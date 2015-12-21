بالصور.. محافظ الشرقية يفتتح الأولمبياد الخاص لمتحدى الإعاقة الفكرية

افتتح اليوم الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، الأولمبياد الخاص المصرى للأطفال والبالغين من متحدى الإعاقة الفكرية (فرع الشرقية) فى رياضات كرة القدم والسلة وتنس الطاولة وألعاب القوى، على ملاعب ستاد الشرقية الرياضى بمركز شباب السادات بمدينة الزقازيق، بحضور اللواء يعقوب إمام السكرتير العام ومدير مديرية الشباب والرياضة وائل الألفى وعمرو الطحاوى مدير الألعاب والمسابقات.

وأكد محافظ الشرقية استعداده الكامل لتوفير كل أوجه الدعم والرعاية لأبطالنا الرياضيين والمشاركين فى الأولمبياد من الأطفال والبالغين ذوى الإعاقة الفكرية مشيراً إلى ضرورة إدماجهم فى المجتمع فهم جزء أصيل لا يتجزأ من المجتمع المصرى، موضحا أن مهمة الأولمبياد الخاص توفير تدريبات ومسابقات رياضيين على مدار العام فى مجموعة متنوعة من الرياضيات الأولمبية، وذلك للأطفال والبالغين من ذوى الإعاقة الفكرية الذى يمنحهم فرصة متواصلة لتطوير لياقتهم البدنية وإظهار ما يتمتعون به من شجاعة ومشاركة الآخرين وتكوين الصدقات مع أسرهم.

ومن جانبه أكد وائل الألفى مدير مديرية الشباب، أنه سيتم تحديد يوم فى الأسبوع لذوى الإعاقة الفكرية من المشاركين فى الأولمبياد لاستخدام حمام السباحة، مشيراً إلى أن المديرية ستقدم كل أوجه الدعم لمساعدة هؤلاء الرياضيين من ذوى الإعاقة الفكرية.

بينما أكد عمرو الطحاوى مدير الألعاب والمسابقات والتدريبات الرياضية على تحسين طبيعة حياة الأفراد ذوى الإعاقة الفكرية كما يقوم بتوظيف كامل طاقاتهم وتطوير مهاراتهم من خلال المشاركة فى التدريبات والمسابقات الرياضية على مدار العام، مشيراً إلى أن لاعبى الأولمبياد الخاص يصلون إلى مرحلة الإشباع المعنوى للقيام بأدوارهم كأعضاء منتجين فى المجتمعات التى يعيشون فيها.

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