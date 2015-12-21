في بيان رسمي.. الحكام يقررون مقاطعة مباريات الزمالك

أعلن أعضاء حكام الدوري العام، مقاطعة كافة المباريات التي يكون الزمالك طرفًا فيها.

وذكر الحكام في بيان لهم نشروه، اليوم، أن ذلك يأتي كرد فعل عن تصريحات رئيس الزمالك على تطاوله على لجنة الحكام.

وقالو في البيان المنشور: “نحن حكام مصر قد قررنا سلفًا إننا في حالة اجتماع مستمر لبحث ما يستجد من أمور خاصة تتعلق بالتحكيم والحكام في مصر ونظرًا لما بدر من رئيس نادي الزمالك «العريق» من تطاول ضد لجنة الحكام، فقد قررنا مقاطعة المباريات التي يكون طرفها نادي الزمالك، وذلك من مباريات الناشئين حتى الفريق الأول وحتى تعود الأمور إلى نصابها الطبيعي من منافسات شريفة يسودها الود والأحترام المتبادل بين الجميع، ونؤكد دائمًا بأننا لن نسمح لأي شخص كان أن يزايد على وطنيتنا لمصرنا الحبيبة، وخاصة من بعض الأعلاميين المأجورين فقد جاء الوقت لنضع الأمور في نصابها الطبيعي.