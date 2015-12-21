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تباين مؤشرات البورصة المصرية في نهاية التعاملات

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تباين مؤشرات البورصة المصرية في نهاية التعاملات تباين مؤشرات البورصة المصرية في نهاية التعاملات

تباينت مؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم ، الإثنين ، متأثرة بمبيعات المستثمرين المصريين مقابل مشتريات العرب والأجانب .

ارتفع مؤشر البورصة الرئيسي “إيجي إكس 30″ بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 6762.26 نقطة.

فيما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70″ بنسبة 0.02% ليبلغ مستوى 366.29 نقطة.

كما انخفض مؤشر “إيجي إكس 100″ الأوسع نطاقا والذي أضاف نحو 0.85% إلى قيمته ليبلغ مستوى 756.57 نقطة.

وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 400 مليون جنيه ليصل مستوى422,7 مليار جنيه، مقابل 422,3 مليار جنيه.

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