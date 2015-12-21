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تأجيل «اقتحام سجن بورسعيد» لـ 4 يناير لسماع أقوال الشهود

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تأجيل «اقتحام سجن بورسعيد» لـ 4 يناير لسماع أقوال الشهود تأجيل «اقتحام سجن بورسعيد» لـ 4 يناير لسماع أقوال الشهود

أجلت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، محاكمة المتهمين في قضية المعروفة إعلاميًا بـ”سجن بورسعيد العمومي”، لجلسة الـ 4 من يناير، لسماع أقوال المستشار علي عمارة، بخصوص المذكرة المنسوبة إليه، والتي قدمت بجلسة اليوم الاثنين .

وقررت المحكمة استدعاء الضابط بمديرية أمن بورسعيد، خالد طارق الجمال، بذات الجلسة، حيث قررت تحديد جلسة الـ 5 من يناير، لسماع مرافعات الدفاع عن المتهمين من الأول وحتى الخامس، وجلسة الـ 6 من يناير للمتهمين من السادس وحتى العاشر، كما قررت المحكمة عرض المتهم علي حسن الجرايحي، على الطب الشرعي لتوقيع الكشف عليه .

وأسندت النيابة العامة للمتهمين، تهم مفادها أنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013، قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكي، وأمين الشرطة أيمن عبدالعظيم أحمد العفيفي، و40 آخرين، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين، وذلك عقب صدور الحكم في قضية مذبحة استاد بورسعيد، ونفاذًا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين في القضية أنفة البيان إلى المحكمة.

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