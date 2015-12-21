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عامر حسين لـ في الجول: لسنا ملزمين بالحصول على الموافقات الأمنية لملعب الأهلي

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عامر حسين لـ في الجول: لسنا ملزمين بالحصول على الموافقات الأمنية لملعب الأهلي عامر حسين لـ في الجول: لسنا ملزمين بالحصول على الموافقات الأمنية لملعب الأهلي

أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم أن الأهلي لا يحق له مطالبة اتحاد الكرة بالحصول على الموافقات الأمنية لإقامة مبارياته على ملعبي الدفاع الجوي واستاد القاهرة.

ويطالب الأهلي بنقل مبارياته من ملعب بتروسبورت.

وأصدر الأهلي بيانا اليوم الاثنين أكد فيه عدم خوض أي مباراة على ملعبه في الدوري المصري الممتاز إلا على استادي القاهرة والدفاع الجوي.

اقرأ بيان الأهلي

وقال حسين لـFilGoal.com: "لا أعرف لماذا يطالب الأهلي اتحاد الكرة بالحصول على موافقات لإقامة مبارياته على الدفاع الجوي واستاد القاهرة".

وتابع "الأهلي يقول في بيانه إنه أخطر اتحاد الكرة من أجل مخاطبة الجهات المعنية والحصول على الموافقات اللازمة، ولكن هذا يخالف اللائحة".

وأوضح "اللائحة تنص على أن النادي هو من يحصل على الموافقات الأمنية لإقامة مبارياته على أي ملعب".

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