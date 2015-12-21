خبر في الجول - الزمالك يرحب بعودة شيكابالا في يناير ' حال رغبته '

علم FilGoal.com أن نادي الزمالك يرحب بعودة لاعبه المعار محمود عبد الرازق "شيكابالا" حال رغب في العودة من الإسماعيلي.

وكان مدرب الإسماعيلي أحمد حسام "ميدو" الذي كان السبب في انتقال شيكابالا على سبيل الإعارة من الزمالك قد قدم استقالته عقب أزمة مع قائد الفريق حسني عبد ربه.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت لرغبة تضامن من شيكابالا وزميله المعار من الزمالك أيضا أحمد سمير مع ميدو والعودة للزمالك.

إلا أن رئيس الإسماعيلي محمد أبو السعود قد أكد لـFilGoal.com عدم صحة تلك التقارير. (طالع التفاصيل)

ويستطيع شيكابالا العودة للزمالك في يناير إذا أراد عن طريق استبدال مقعده في قائمة الزمالك مع إسلام جمال الذي سيرحل لسموحة على سبيل الإعارة.

وتعد قائمة الزمالك مغلقة لضمها 25 لاعب فوق السن.