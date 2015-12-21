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بالفيديو.. الجيش يواصل أعمال الحفر فى نفق الإسماعيلية أسفل قناة السويس

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بالفيديو.. الجيش يواصل أعمال الحفر فى نفق الإسماعيلية أسفل قناة السويس بالفيديو.. الجيش يواصل أعمال الحفر فى نفق الإسماعيلية أسفل قناة السويس
تعرض " اليوم السابع " لأعمال الحفر والإنشاءات فى نفق محافظة الإسماعيلية، الذى يمر أسفل قناتى السويس القديمة والجديدة بطول 6100 متر، منهم 4565 مترا حفر بماكينات " تى بى أن " والباقى حفر مكشوف على مداخل ومخارج النفقين، تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

ومن المنتظر أن تبدأ أعمال الحفر بالماكينات العملاقة تحت سطح الأرض مطلع شهر إبريل المقبل بمشاركة شركات وطنية مصرية، وإشراف خبراء استشاريين عالميين لتأسيس النفق وفق المعايير القياسية.

وتشرف القوات المسلحة على إنشاء 6 انفاق جديدة فى محافظتى الإسماعيلية وبورسعيد، بواقع 2 نفق للسيارات ونفق للقطارات، فى كل محافظة، بالإضافة إلى مصنع للحلقات الخرسانية المكونة لجسم تلك الانفاق وفق أحدث المعايير الهندسية.


>بالصور.. "اليوم السابع" فى أنفاق قناة السويس بوابة تنمية سيناء.. 4 أنفاق للسيارات ونفقين للسكة الحديد فى الإسماعيلية وبورسعيد.. كامل الوزير: قادرون على قهر المستحيل.. ونراعى معايير السلامة بنسبة 100%
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مصر 365

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