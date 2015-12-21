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بالفيديو.. مصنع الحلقات الخرسانية المستخدمة فى إنشاء أنفاق قناة السويس

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بالفيديو.. مصنع الحلقات الخرسانية المستخدمة فى إنشاء أنفاق قناة السويس بالفيديو.. مصنع الحلقات الخرسانية المستخدمة فى إنشاء أنفاق قناة السويس
تعرض " اليوم السابع " لمصنع الحلقات الخرسانية المكونة لأنفاق قناة السويس فى محافظة الإسماعيلية، والتى يتم تنفيذها بمعرفة القوات المسلحة وعدد من الشركات الوطنية، حيث يتم تصنيع تلك الحلقات الخرسانية وفقا لأحدث المعايير العالمية تحت إشراف استشاريين مصريين وأجانب.

وينتج مصنع الحلقات الخرسانية 80 لوح خرسانى يوميا، بما يعادل 30 متر طولى من الانفاق التى يتم تأسيسها فى الوقت الراهن، ويتم تصنيعها من خلال مواد خرسانية غير قابلة للتأثر بالعوامل الخارجية ومقاومة لضغط الماء والتربة، من أجل توفير معايير الأمن والسلامة لجسم النفق تحت قاع قناة السويس القديمة والجديدة.

ويعرض الفيديو مراحل التصنيع المختلفة الخاصة بالحلقات الخرسانية بداية من مرحلة الصب عن طريق الخلاطات الجاهزة، مرورا بعملية التجهيز فى ألواح صلب، ثم الفك والرفع من خلال اوناش ضخمة إلى موقع العمل ليتم تركيبها فى جسم النفق.


>- بالصور.. "اليوم السابع" فى أنفاق قناة السويس بوابة تنمية سيناء.. 4 أنفاق للسيارات ونفقين للسكة الحديد فى الإسماعيلية وبورسعيد.. كامل الوزير: قادرون على قهر المستحيل.. ونراعى معايير السلامة بنسبة 100%
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