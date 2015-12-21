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بعثة الجامعة العربية تنتهى من تقريرها بشأن متابعة الانتخابات البرلمانية

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بعثة الجامعة العربية تنتهى من تقريرها بشأن متابعة الانتخابات البرلمانية بعثة الجامعة العربية تنتهى من تقريرها بشأن متابعة الانتخابات البرلمانية
رفعت بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة انتخابات مجلس النواب فى ، تقريرها النهائى إلى كل من الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربى وإلى اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الخارجية.

ويتضمن التقرير النهائى- الذى يقع فى خمسين صفحة- ملاحظات البعثة حول متابعة سير العملية الانتخابية فى الداخل والخارج وتوصياتها التى تتضمن الدعوة لإنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات وفقا لما نص عليه الدستور المصرى فى مادته ٢٢٨ لدعم وتعزيز الإدارة الانتخابية ورفع قدراتها وكفاءتها بهدف تطوير وتحسين الأداء ومعالجة السلبيات فى الاستحقاقات الانتخابية المستقبلية.

وأكدت البعثة فى تقريرها أنه بالرغم من أن نسبة المشاركة المنخفضة نسبيا مقارنة بانتخابات سابقة إلا أن إنجاز الانتخابات يعنى أن مصر تقدمت خطوة إلى الأمام وذلك على الرغم من الصعوبات التى واجهتها لإنجاز استحقاقات خارطة الطريق.

وأشادت البعثة مجددا بسير العملية الانتخابية والتنظيم المحكم والنزاهة والشفافية التى اتسم بها الاستحقاق الأخير لخارطة المستقبل فى مصر.

وقالت أن الجامعة العربية ستصدر تقريرا مجمعا حول خلاصة تجربتها فى متابعة الاستحقاقات الثلاثة معتبرة أن التجربة الانتخابية المصرية فريدة من نوعها، كما أن السلبيات التى شابتها غير مؤثرة على سير العملية الانتخابية مجملا.


>- بعثة الجامعة العربية توصى بإطالة فترة استقبال أوراق المرشحين للانتخابات
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مصر 365

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