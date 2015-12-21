نعرض أول فيديو لماكينة الحفر الألمانية العملاقة بمشروع أنفاق قناة السويس

تعرض "اليوم السابع" أول فيديو لماكينة الحفر الألمانية العملاقة، التى تعاقدت عليها مصر للعمل فى الانفاق الجديدة أسفل قناة السويس، والتى من المنتظر أن تبدأ أعمال الحفر بالتزامن مع احتفالات القوات المسلحة بعيد تحرير سيناء 25 إبريل المقبل.

وتعتبر الماكينة الألمانية العملاقة أحدث المعدات الهندسية الخاصة بحفر الأنفاق وتبلغ قدرتها 10 متر حفر يوميا، ويستغرق تركيبها ثلاثة أشهر كاملة، لبدء أعمال الحفر، وقد حصلت مصر على أربعة ماكينات منها، وصلت واحدة إلى مدينة الإسماعيلية والثانية تصل خلال أيام ميناء بورسعيد، ويتبقى اثنين يتم تسليمهم خلال الفترة المقبلة.

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