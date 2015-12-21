أخبار عاجلة

وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر -
كلوب يتحدث عن الغيابات والتأهل لدوري الأبطال -
هوندا تكشف عن مواصفات «سيفيك SI» الجديدة -
لافروف: الضربات الأمريكية على سوريا تُذكرنا بما قامت به واشنطن في العراق -
إصابة طالبين بكلية الشرطة في حادث تصادم أعلى الطريق الدائري بالقاهرة الجديدة -
بالأسماء.. حركة تنقلات بمفتشي مباحث الجيزة -
بالصور.. الإنتاج الحربي تحتفل بـ"يوم اليتيم" وتستقبل 350 طفلا -
مفتي الجمهورية يلقي خطبة الجمعة في أكبر مساجد تايلاند -
بالصور.. كم ستدفع إذا أردت قضاء إجازة على طريقة "آل كاردشيان"؟ -
بالصور.. بورسعيد تنظم مهرجان أكبر "ساندويتش" في العالم لدخول "جينيس" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

نعرض أول فيديو لماكينة الحفر الألمانية العملاقة بمشروع أنفاق قناة السويس

Google+ Print
نعرض أول فيديو لماكينة الحفر الألمانية العملاقة بمشروع أنفاق قناة السويس نعرض أول فيديو لماكينة الحفر الألمانية العملاقة بمشروع أنفاق قناة السويس
تعرض "اليوم السابع" أول لماكينة الحفر الألمانية العملاقة، التى تعاقدت عليها للعمل فى الانفاق الجديدة أسفل قناة السويس، والتى من المنتظر أن تبدأ أعمال الحفر بالتزامن مع احتفالات القوات المسلحة بعيد تحرير سيناء 25 إبريل المقبل.

وتعتبر الماكينة الألمانية العملاقة أحدث المعدات الهندسية الخاصة بحفر الأنفاق وتبلغ قدرتها 10 متر حفر يوميا، ويستغرق تركيبها ثلاثة أشهر كاملة، لبدء أعمال الحفر، وقد حصلت مصر على أربعة ماكينات منها، وصلت واحدة إلى مدينة الإسماعيلية والثانية تصل خلال أيام ميناء بورسعيد، ويتبقى اثنين يتم تسليمهم خلال الفترة المقبلة.


>- بالصور.. "اليوم السابع" فى أنفاق قناة السويس بوابة تنمية سيناء.. 4 أنفاق للسيارات ونفقين للسكة الحديد فى الإسماعيلية وبورسعيد.. كامل الوزير: قادرون على قهر المستحيل.. ونراعى معايير السلامة بنسبة 100%

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
في خطوة مفاجئة || السودان تتخذ اجراء جديد وغير متوقع ضد المصريين.. يمثل صدمة للكثير من الفئات العمرية

في خطوة مفاجئة || السودان تتخذ اجراء جديد وغير متوقع ضد المصريين.. يمثل صدمة للكثير من الفئات العمرية

بالفيديو || ارتفاع أسعار اللحوم والخضروات والفاكهة..وارتفاع جنوني غير مسبوق في سعر "اللحمة والبلطي والطماطم والفول"

بالفيديو || ارتفاع أسعار اللحوم والخضروات والفاكهة..وارتفاع جنوني غير مسبوق في سعر "اللحمة والبلطي والطماطم والفول"

بالفيديو والصور || "المنصورة تتشح بالسواد" بعد مصرع 6 أشخاص بينهم عروسين ليلة دخلتهما .. وانتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس

بالفيديو والصور || "المنصورة تتشح بالسواد" بعد مصرع 6 أشخاص بينهم عروسين ليلة دخلتهما .. وانتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس

بالفيديو || بعد مجزرة خان شيخون .. مذيعة إسرائيلية تصرخ بالعربية "وينكم يا عرب وينكم يا خونه وينكم يا إسلام"

بالفيديو || بعد مجزرة خان شيخون .. مذيعة إسرائيلية تصرخ بالعربية "وينكم يا عرب وينكم يا خونه وينكم يا إسلام"