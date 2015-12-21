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المتحدث باسم الإخوان: هناك مطالب داخل الجماعة بحلها وتقسيمها لجماعتين

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المتحدث باسم الإخوان: هناك مطالب داخل الجماعة بحلها وتقسيمها لجماعتين المتحدث باسم الإخوان: هناك مطالب داخل الجماعة بحلها وتقسيمها لجماعتين
اعترف طلعت فهمى المتحدث باسم الإخوان المعين من جبهة محمود حسين الأمين العام للجماعة، بوجود مطالب داخل الجماعة بحل التنظيم وتقسيمها لجماعتين، معلنا إحالة عدد من قيادات الإخوان فى الداخل، أبرزهم محمد منتصر المتحدث الرسمى بالجماعة فى ، للتحقيقات، لخلافه هو وآخرون على ما وصفه بالمؤسسية داخل الجماعة.

وعن أسباب الأزمة الداخلية فى جماعة الإخوان قال "فهمى" خلال أول ظهور له بإحدى القنوات الموالية للإخوان: اللجنة الإدارية العليا فى الداخل برئاسة الدكتور محمد عبد الرحمن، كلفتنى أن أكون متحدثا رسميا لمكتب الإخوان، والتواصل مع وسائل الإعلام"، مشيرا إلى أن هذا القرار صادر منذ 3 أسابيع ولكنه لم ينشر فى الإعلام إلا الأيام الحالية.

وهاجم "فهمى" التصريحات التى أدلى بها المتحدث الآخر للإخوان محمد منتصر قائلا :" ربما بعض التصريحات غير المناسبة هى التى دعت الإخوان للإعلان عن اسم متحدث باسمها جديد" مؤكدا أن أزمة جماعة الإخوان تعود إلى عام 2014 .

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