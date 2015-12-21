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صور| أحمد زاهر وشيري عادل ضيفا أروى في «الليلة دي».. الأربعاء المقبل

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صور| أحمد زاهر وشيري عادل ضيفا أروى في «الليلة دي».. الأربعاء المقبل صور| أحمد زاهر وشيري عادل ضيفا أروى في «الليلة دي».. الأربعاء المقبل

الفنانة أروى مع الفنان أحمد زاهر

كتبت: إنجي لطفي

يحل كل من الفنان أحمد زاهر، والفنانة شيري عادل، ضيوفًا على برنامج “الليلة دي”، والذي تقدمه الإعلامية أروى، على شاشة فضائية CBC، والمقرر عرضه يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.
> ويتحدث الفنان أحمد زاهر، خلال الحلقة عن نجاحاته الفنية الآخيرة، كما يقيم مسيرته وسبب اعتكافه عن السينما، ويتطرق في حواره إلى علاقته بزوجته، والسبب وراء اختياره لها كمديرة أعماله، فضلًا عن سر خسارته لوزنه بشكلٍ كبير.

كما يتحدث “زاهر”، عن علاقته بالوسط الفني، ولاسيما بالفنان تامر حسني، ويكشف عن السبب وراء قراره بعدم العمل مع الفنانة غادة عبدالرازق مجددًا.

وتكشف الفنانة شيري عادل، في ذات الحلقة، عن بدايتها في الإعلانات بعد انتخابها أجمل طفلة، وتتحدث عن شقاوتها في الطفولة، موضحةً سر نجاحها في التمثيل، التي أثنى عليها المخرجين والنقاد، كما ترد على الإشاعات التي طالتها على الصعيدين المهني والعاطفي، وتتطرق في حوارها إلى الأسباب التي وراء عدم زواجها حتى الآن، وتكشف عن ومواصفات فتى أحلامها .

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