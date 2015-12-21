ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الماشية تحت تهديد السلاح بسوهاج

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المراغة برئاسة الرائد نصر طه، رئيس مباحث المركز وبإشراف العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، من إلقاء القبض على تشكيل عصابى مكون من "6" أشخاص، تخصص فى سرقة الماشية تحت تهديد السلاح من خلال استيقاف السيارات على الطرق.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من اللواء عاطف أبوالعباس، نائب مدير أمن سوهاج للشمال، يفيد بتقدم 3 أشخاص ببلاغ عن قيام مجهولين بسرقة سيارة خاصتهم محملة بالمواشى والاستيلاء على ما بها تحت تهديد السلاح.

وعلى الفور ونظرا لما تشكله الواقعة من خطر على الأمن العام، تم تشكيل فريق بحث من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المراغة برئاسة النقيبين أحمد مصطفى المشنب وأمير الحويج معاونى مباحث المراغة بالاشتراك مع العميد منتصر عبد النعيم، رئيس فرع الأمن العام، والعميد محمود حسن، مفتش الأمن العام .

وتبين أن مقدم البلاغ "الضبع . م .ح . س" 43 سنة سائق ويقيم بناحية بناويط - دائرة مركز المراغة، و"مصطفى . أ . ح . ح . ع " 48 سنة عامل – ويقيم جزيرة شندويل - دائرة مركز سوهاج، وصابر . ف . ح . ف " 30 سنة عامل - ويقيم قرية تونس - مركز سوهاج عن سرقة السيارة رقم 11083 نقل سوهاج ‏ماركة شيفروليه رمادى اللون بالإكراه، وكذا عدد 2 رأس ماشية وهاتف محمول.

وتم وضع خطة بحث من أهم بنودها تحديد العناصر الإجرامية المعروف عنها ارتكاب مثل هذه الوقائع، وأسفرت الجهود أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابى مكون من 6 أشخاص يتزعمهم محمود . م . ح . س " 43 عاطل ويقيم بجهينة، وشهرته "الدكر" وضم سائقا و4 عاطلين، وتاجر مواشى.

تم عمل عدة أكمنة ثابتة ومتحركة، وتم ضبط عناصر التشكيل حال تواجدهم بمقهى بقرية الأخيضر - دائرة المركز،‏ وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات اعترفوا بارتكاب الواقعة، وبإرشادهم تم ضبط السيارة فى حالة احتراق ‏بالمدينة الصناعية دائرة مركز طهطا، وكذا مبلغ مالى 6000 جنيه حصيلة البيع لرأسى الماشية - وهاتف محمول بحوزة ‏المتهم الثانى، وبتطوير مناقشتهم اعترفوا بارتكاب واقعة المحضر رقم 18131 جنح المراغة لسنة 2015م بتاريخ 3/11/2015م بشأن بلاغ أحمد محمد محمود ‏ناجى " 23 سنة سائق توك توك، ومقيم بهاليل الجزيرة بسرقة التوك التوك قيادته تحت تهديد السلاح - تم ضبط التوك ‏توك بمنزل المتهم الأول، وواقعة المحضر رقم 10365 لسنة 2015م جنح قسم طهطا بتاريخ 2/12/2015م عن بلاغ السيد جابر أحمد ‏محمد " 35 سنة سائق ومقيم طريق الحريدية – مركز طهطا بسرقة السيارة رقم 11360 نقل سوهاج ماركة شيفروليه دبابة ‏بيضاء اللون وبالتنسيق مع مديرية أمن قنا تم ضبط السيارة بالطريق الصحراوى بناحية عزبة البوصة مركز شرطة أبو تشت - أمن قنا، وبعرض المسروقات على المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات والمتهمين .‏

بالعرض على النيابة العامة فى واقعة المحضر رقم 5384 إدارى مركز المراغة لسنة 2015 قررت حبسهم أربعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيق، ‏واستمرار التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار آخر بشأنها،‏ وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها واستمرار التحفظ على الدراجة البخارية لحين صدور قرار آخر بشأنها.