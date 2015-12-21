تأجيل محاكمة «حبارة» في «مقاومة السلطات» لـ 3 يناير لسماع الشهود

قررت محكمة جنايات الزقازيق، المُنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار سامي عبدالرحيم، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة عادل حبارة، على خلفية اتهامه بمقاومة السلطات، وحيازة سلاح أبيض، إلى جلسة الـ 3 من يناير المُقبل، لإعلان الدعوى المدنية، ولمُناقشة الشهود .

وشهدت الجلسة قبل صدور القرار، مطالبة المحامي نبوي إبراهيم، تعويضًا لموكله “عادل حبارة”، وقدره 100 ألف جنيه، بحجة أن النقيب الذي قام بضبطه حاول اغتياله أثناء إلقاء القبض عليه.

وصدر القرار برئاسة المستشار سامي عبدالرحيم، وعضوية المستشارين محمد التوني، ومحمد الدرديري، وبحضور أحمد عبدالعليم، رئيس النيابة العامة بالزقازيق، ومصطفى سالم، ممثل النيابة.

وأحال المحامي العام لنيابات شمال الزقازيق، “حبارة”، لمحكمة الجنايات، لاتهامه باستعمال القوة ومقاومة السلطات أثناء محاولة القبض عليه في شهر يونيو من عام 2011، لتنفيذ حكم قضائي صادر ضده.

يذكر أن محكمة جنايات الزقازيق، قد قضت في وقتٍ سابق بالسجن 10 سنوات غيابيًا ضد “حبارة”، إثر اتهامه بمقاومة السلطات، وحيازة سلاح أبيض، فقام محاميه بإعادة إجراءات محاكمته من جديد في القضية.