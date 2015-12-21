عمال «شبين الكوم» يقطعون الطريق العام أمام الشركة

قام المئات من عمال شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج، صباح اليوم، الأثنين، بقطع الطريق العام أمام المصنع بعد قرارهم بالتصعيد ضد إدارة الشركة والقابضة للغزل والنسيج ووزارة الاستثمار ردًا على تجاهل مطالبهم، بعد إضراب استمر لليوم العاشر على التوالي، شمل كافة المصانع ويشارك فيه نحو 3500 عامل بالورديات الثلاث بالاضافة الى العمالة المؤقته.

وعرضت قوات الأمن على العمال اصطحاب عددًا منهم لوزارة المالية، لبحث مطلبهم بصرف حصة العمال في الشركة والمقدرة ب 21 مليون جنيه، وكذلك الشركة القابضة للغزل والنسيج لبحث باقي المطالب والوصول إلى نتيجة في غضون الأسبوع الجاري في مقابل عدم خروج العمال من المصانع.

ورفع العمال العديد من المطالب كشرط أساسي للعودة للعمل على رأسها استبعاد عاطف عبد الستار، وأسامة خلاف، من إدارة الشركة وكذلك استبعاد مصطفى مقشط مدير عام الأمن وإحالته إلى التحقيق نظرًا لما بدر منه تجاه العمال في وقفة السبت الماضي. بالإضافة إلى المطالبة بصرف العلاوة الاجتماعية المقررة من الدولة بأثر رجعي إبتداءًا من يوليو الماضي، وكذلك صرف الدفعة الرابعة من المكافأة السنوية حافز تحقيق الهدف المقرر صرف منذ أكتوبر الماضي.

بالاضافة إلى صرف أسهم اتحاد المساهمين وهي نسبة العمال في أسهم الشركة، ورجوع كافة عمال الأمن الذين تم إصدار قرارات تعسفية بنقلهم من الانتاج وأستبعاد كافة المعينين بالمحسوبية والواسطة وإعطاء الدرجات المالية للدفعة التي تم تحويلها.