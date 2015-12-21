مقتل 5 جنود في هجوم انتحاري قرب قاعدة جوية بأفغانستان

أدى هجوم انتحاري قرب قاعدة «باجرام» الجوية في شمال شرق أفغانستان، إلى مقتل 5 جنود من قوات التحالف الدولي، وإصابة 6 آخرون، اليوم الاثنين.

وأكد حاكم منطقة باجرام، إن انتحاريًا كان على متن دراجة نارية، هاجم دورية «أمريكية أفغانية» مشتركة قرب قاعدة باجرام الجوية في أفغانستان، مما أسفر عن مقتل 5 جنود وإصابة 6 آخرين، حسبما أفادت روسيا اليوم.

وتبنت حركة «طالبان» العملية، قائلة: ‘‘ إن الهجوم الانتحاري الذي نفذه عنصر من تنظيم طالبان أسفر عن مقتل 19 جنديًا وجرح آخرين’’.

كما أعترف حلف الناتو بكابل، مقتل جنود في العملية الانتحارية، مؤكدًا فتح تحقيقًا لكشف تفاصيلها، دون أن يحدد جنسيات القتلى أو الجرحى.