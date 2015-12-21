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مرتضى منصور يستدعي باسم مرسي

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مرتضى منصور يستدعي باسم مرسي مرتضى منصور يستدعي باسم مرسي

استدعى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك باسم مرسي مهاجم الفريق، للاجتماع به.

باسم مرسي دخل في خلافات كثيرة مع إدارة ناديه في الفترة الأخيرة بسبب استخدامه لمواقع التواصل الاجتماعي رغم منع النادي لذلك، كما حذرته الإدارة من تغريمه بمبلغ 300 ألف جنيه حال ظهور أي تسجيل لأي حوار له، بناء على التعليمات الخاصة من إدارة النادي والفريق بعدم ظهور اللاعبين إعلاميا.

وقال مرتضى منصور رئيس النادي إنه لا يمانع رحيل باسم، في حال وصول أي عرض لضمه حتى لو من الغريم التقليدي الأهلي. ( اقرأ التصريحات )

ثم قرر بعدها إسماعيل يوسف مدير الكرة في نادي الزمالك إيقاف المهاجم الدولي بسبب تكرار مخالفة لوائح النادي. ( اقرأ تفاصيل القرار )

وطلب مرتضى الاجتماع بباسم، في انتظار حضور ثاني هدافي الدوري الموسم الماضي لمقر النادي.

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