أهالى المنصورة يدشنون "هاشتاج" للتساؤل عن اختفاء نائبة المنصورة بعد نجاحها

أطلق أهالى مدينة المنصورة هاشتاج بعنوان "فين الدكتورة إيناس عبد الحليم"، على مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك تعبيرا عن تساؤلهم حول اختفاء النائبة منذ إعلان نجاحها بالانتخابات البرلمانية عن دائرة المنصورة.

وأشار رواد مواقع التواصل الاجتماعى إلى أن جميع المرشحين ظهروا فى العديد من الأماكن داخل المدينة وقاموا بالاستماع إلى عدد من المشاكل، إلا أنه تبين اختفاء النائبة عن الدائرة وأهالى الدائرة، وهو ما أثار سخط العديد من الأهالى، ودعوا إلى إطلاق الهاشتاج للبحث عنها ومعرفة مكانها وموقفها.