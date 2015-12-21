بالصور.. محافظ مطروح يشارك طلبة المدارس فى سباق اختراق الضاحية

نظمت مديرية التربية والتعليم تحت رعاية ومشاركة اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، اليوم الاثنين، سباق اختراق الضاحية للمراحل التعليمية المختلفة، حيث أطلق المحافظ شارة البدء للسباق، من أمام فندق المشير أحمد بدوى، بكورنيش المدينة، وانتهى السباق عند ميدان الشراع، بجوار ديوان عام المحافظة، وذلك فى إطار خطة المحافظة لنشر الرياضة بين طلاب المراحل التعليمية المختلفة.

وشارك محافظ مطروح والقيادات التنفيذية والشعبية المتسابقين حتى الوصول إلى نقطة نهاية السباق، وفى نهاية السباق سلم المحافظ الكؤوس والميداليات للطلبة الفائزين بالمراكز الأول للمراحل، والتقط الطلاب الصور التذكارية و"السيلفى" وسط سعادة الجميع بمشاركة محافظ مطروح السباق.

من جانبه، أكد الدكتور محمد الشركسى، مدير مديرية التربية والتعليم بمطروح، أن سباق اختراق الضاحية من سباقات المسافات الطويلة التى شارك فيها جميع الطلبة بالمراحل السنية المختلفة ومشاركة فريق الكاراتيه.

وحث محافظ مطروح الطلبة على ممارسة الرياضة بشكل مستمر من النشء واختيارهم ممارسة الألعاب الرياضية الفردية والتى حقق فيها أبناء مطروح بطولات محلية ودولية، معربًا عن سعادته الكبيرة بمشاركته فى السباق وسط أبنائه من الطلبة والطالبات.

على جانب آخر، صدق محافظ مطروح على مضاعفة تكريم الطلبة المتميزين ليشمل أعدادًا أكبر بدلًا من تكريم 3 طلاب فقط.



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