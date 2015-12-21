حى شرق الإسكندرية: لم تصلنا أوراق رسمية بشأن الـ8 مهندسين المحالين للنيابة

قال علاء يوسف، رئيس حى شرق الإسكندرية، إن الحى لم تصله أى أوراق رسمية بشأن الـ8 مهندسين المحالين إلى نيابة الأموال العامة بتهمة تسهيل الحصول على أراضى مملوكة للدولة بقيمة 8 ملايين جنيه.

وأشار "يوسف"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن التحريات جاءت عن طريق مباحث الأموال العامة، والحى لم يعلم شيئًا عنها، وإدارة الحى لم تقم بإحالتهم للنيابة، وإلى الآن مازالوا تحت التحقيق وجار عرضهم على النيابة.

وفيما يتعلق بموقف الحى من هؤلاء المهندسين أوضح رئيس الحى أنه الحى لن يتخذ أى إجراء إلا بعد انتهاء التحقيقات، خاصة أن البعض منهم قد أحيل على المعاش حيث تم ضبط المهندس "ج. ن"، مدير الإدارة الهندسية سابقا، وهو حاليا محال على المعاش.

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