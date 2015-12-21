مركز حقوقى يطالب بالتحقيق فى واقعة وفاة مواطن داخل قسم شرطة مغاغة

طالب محمد الحمبولى، مدير مركز الحريات والحصانات بالمنيا، فى بيان له اليوم، بالتحقيق فى واقعة وفاة مواطن داخل قسم شرطة مركز مغاغة شمال المحافظة، بعد مرور 4 ساعات على دخوله للقسم.

وأوضح الحمبولى، أن المواطن "جمال. م"، 47 سنة، ومقيم بقرية أبا الوقف بمركز مغاغة، يعمل حداداً، وطبقاً لأهالى القرية فهو شخص محبوب وسط أهل بلدته، ولم يسبق اتهامه بأى تهمه، وأحد جيرانه، طلب منه عدم تشغيل محل الحدادة لأنه يسبب إزعاجاً، فرفض لأن المحل مرخص، ومن حقه أن يقوم بتشغيله، وفى الساعة الحادية عشر مساء حضرت سيارتا شرطة وعدد كبير من الضباط والعساكر، وتم إلقاء القبض عليه، وبعد ساعات تلقت أسرته اتصالا هاتفياً يفيد وفاته، والمطالبة بالحضور لاستلام جثته.

ومن ناحية أخرى أكد مصدر أمنى أنه تم توقيع الكشف الطبى على جثة المتوفى، وأفاد التقرير بعدم وجود شبهه جنائية، وأن الوفاة كانت نتيجة هبوط بالدورة الدموية، مشدداً على أن جميع المحتجزين بأقسام الشرطة يلاقون معاملة حسنة طيبة ولا تقع أى تجاوزات فى حق أى مواطن.