أخبار عاجلة

وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر -
كلوب يتحدث عن الغيابات والتأهل لدوري الأبطال -
هوندا تكشف عن مواصفات «سيفيك SI» الجديدة -
لافروف: الضربات الأمريكية على سوريا تُذكرنا بما قامت به واشنطن في العراق -
إصابة طالبين بكلية الشرطة في حادث تصادم أعلى الطريق الدائري بالقاهرة الجديدة -
بالأسماء.. حركة تنقلات بمفتشي مباحث الجيزة -
بالصور.. الإنتاج الحربي تحتفل بـ"يوم اليتيم" وتستقبل 350 طفلا -
مفتي الجمهورية يلقي خطبة الجمعة في أكبر مساجد تايلاند -
بالصور.. كم ستدفع إذا أردت قضاء إجازة على طريقة "آل كاردشيان"؟ -
بالصور.. بورسعيد تنظم مهرجان أكبر "ساندويتش" في العالم لدخول "جينيس" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مركز حقوقى يطالب بالتحقيق فى واقعة وفاة مواطن داخل قسم شرطة مغاغة

Google+ Print
مركز حقوقى يطالب بالتحقيق فى واقعة وفاة مواطن داخل قسم شرطة مغاغة مركز حقوقى يطالب بالتحقيق فى واقعة وفاة مواطن داخل قسم شرطة مغاغة
طالب محمد الحمبولى، مدير مركز الحريات والحصانات بالمنيا، فى بيان له اليوم، بالتحقيق فى واقعة وفاة مواطن داخل قسم شرطة مركز مغاغة شمال المحافظة، بعد مرور 4 ساعات على دخوله للقسم.

وأوضح الحمبولى، أن المواطن "جمال. م"، 47 سنة، ومقيم بقرية أبا الوقف بمركز مغاغة، يعمل حداداً، وطبقاً لأهالى القرية فهو شخص محبوب وسط أهل بلدته، ولم يسبق اتهامه بأى تهمه، وأحد جيرانه، طلب منه عدم تشغيل محل الحدادة لأنه يسبب إزعاجاً، فرفض لأن المحل مرخص، ومن حقه أن يقوم بتشغيله، وفى الساعة الحادية عشر مساء حضرت سيارتا شرطة وعدد كبير من الضباط والعساكر، وتم إلقاء القبض عليه، وبعد ساعات تلقت أسرته اتصالا هاتفياً يفيد وفاته، والمطالبة بالحضور لاستلام جثته.

ومن ناحية أخرى أكد مصدر أمنى أنه تم توقيع الكشف الطبى على جثة المتوفى، وأفاد التقرير بعدم وجود شبهه جنائية، وأن الوفاة كانت نتيجة هبوط بالدورة الدموية، مشدداً على أن جميع المحتجزين بأقسام الشرطة يلاقون معاملة حسنة طيبة ولا تقع أى تجاوزات فى حق أى مواطن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365