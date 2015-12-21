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بالصور.. محافظ الفيوم يفتتح أعمال التطوير والصيانة بقرية الخالدية

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بالصور.. محافظ الفيوم يفتتح أعمال التطوير والصيانة بقرية الخالدية بالصور.. محافظ الفيوم يفتتح أعمال التطوير والصيانة بقرية الخالدية
افتتح المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم، واللواء أركان حرب أيمن عامر قائد المنطقة العسكرية المركزية، أعمال التطوير بقرية الخالدية بمركز أبشواى ضمن مشروع تطوير القرى الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية، الذى تنفذه القوات المسلحة بحضور اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم، واللواء خالد جبرتى سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد حسن حمودة السكرتير العام المساعد وحشد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية والتعليمية والأمنية.

وجاء خلال الافتتاح أعمال التطوير والصيانة بمدرسة الخالدية الابتدائية التى تضم 28 فصلاً بإجمالى 1307 تلاميذ وتلميذات، وشملت أعمال التطوير دهان الفصول والمكاتب الإدارية وأسوار المدرسة وصيانة دورات المياه وأعمال الإنارة بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليون جنيه.

كما تم افتتاح محطة رفع الخالدية، والتى شملت إنشاء محطة رفع لمياه الصرف الصحى، وشبكات الانحدار وخطوط الطرد والوصلات المنزلية.

ومن جانبه أشاد محافظ الفيوم بدور القوات المسلحة فى دعم القطاعات التنموية المختلفة والمشاركة فى رفع العبء عن كاهل البسطاء ومحدودى الدخل، تنفيذًا لتكليفات السيد عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأشار المحافظ إلى أن نصيب محافظة الفيوم من مشروع القرى الأكثر احتياجا الذى تنفذه القوات المسلحة فى ثلاث قرى، هى الخالدية بأبشواى والمحمودية بإطسا والجمهورية بطامية، وتشمل أعمال التطوير بها تنفيذ مشروعات تنموية فى قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والإنارة والطرق وتطوير المدارس.

وأصدر المحافظ تكليفات لوكيل وزارة التربية والتعليم بتحديد عدد 10 مدارس فى مختلف أنحاء المحافظة، والتى تحتاج لتطوير وصيانة تمهيدًا لبدء الأعمال بها.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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