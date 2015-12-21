تأجيل دعوى تطالب بوقف الصرف الصحى والصناعى على بحيرة إدكو لـ4 يناير

قررت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى التى أقامها أهالى محافظة البحيرة، يطلبون فيها وقف الصرف الصحى والصناعى والزراعى على بحيرة إدكو وفرع النيل بترعة المحمودية دون معالجة لهذه الانواع من الصرف طبقا لقانون البيئة، لجلسة 4 يناير 2015.

حضر الأهالى الذين اكتظت بهم المحكمة، وشرحوا للمحكمة أن الصرف الصحى والصناعى والزراعى على بحيرة إدكو وفرع النيل دون إجراء المعالجة، أدى إلى إصابة العديد من المواطنين بمحافظة البحيرة بأمراض الفشل الكلوى والكبد الوبائى، فضلا عن التلوث البيئى فى الحياة اليومية، مثل مياة الشرب والتلوث المائى للكائنات السمكية.

وكلفت المحكمة الحكومة بتقديم الدراسة البيئية التى أجرتها وزارة البيئة عن حجم التلوث وأسبابه، وكذا تقرير الهيئة العامة للثروة السمكية عن حال البحيرة وفرع النيل بالمحافظة وكلفت المدعين باختصام رئيس مجلس الوزراء ووزير البيئة ووزير الموارد المائية والرى والهيئة العامة للثروة السمكية.

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