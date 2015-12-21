أخبار عاجلة

وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر -
كلوب يتحدث عن الغيابات والتأهل لدوري الأبطال -
هوندا تكشف عن مواصفات «سيفيك SI» الجديدة -
لافروف: الضربات الأمريكية على سوريا تُذكرنا بما قامت به واشنطن في العراق -
إصابة طالبين بكلية الشرطة في حادث تصادم أعلى الطريق الدائري بالقاهرة الجديدة -
بالأسماء.. حركة تنقلات بمفتشي مباحث الجيزة -
بالصور.. الإنتاج الحربي تحتفل بـ"يوم اليتيم" وتستقبل 350 طفلا -
مفتي الجمهورية يلقي خطبة الجمعة في أكبر مساجد تايلاند -
بالصور.. كم ستدفع إذا أردت قضاء إجازة على طريقة "آل كاردشيان"؟ -
بالصور.. بورسعيد تنظم مهرجان أكبر "ساندويتش" في العالم لدخول "جينيس" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

تأجيل دعوى تطالب بوقف الصرف الصحى والصناعى على بحيرة إدكو لـ4 يناير

Google+ Print
تأجيل دعوى تطالب بوقف الصرف الصحى والصناعى على بحيرة إدكو لـ4 يناير تأجيل دعوى تطالب بوقف الصرف الصحى والصناعى على بحيرة إدكو لـ4 يناير
قررت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى التى أقامها أهالى محافظة البحيرة، يطلبون فيها وقف الصرف الصحى والصناعى والزراعى على بحيرة إدكو وفرع النيل بترعة المحمودية دون معالجة لهذه الانواع من الصرف طبقا لقانون البيئة، لجلسة 4 يناير 2015.

حضر الأهالى الذين اكتظت بهم المحكمة، وشرحوا للمحكمة أن الصرف الصحى والصناعى والزراعى على بحيرة إدكو وفرع النيل دون إجراء المعالجة، أدى إلى إصابة العديد من المواطنين بمحافظة البحيرة بأمراض الفشل الكلوى والكبد الوبائى، فضلا عن التلوث البيئى فى الحياة اليومية، مثل مياة الشرب والتلوث المائى للكائنات السمكية.

وكلفت المحكمة بتقديم الدراسة البيئية التى أجرتها وزارة البيئة عن حجم التلوث وأسبابه، وكذا تقرير الهيئة العامة للثروة السمكية عن حال البحيرة وفرع النيل بالمحافظة وكلفت المدعين باختصام رئيس مجلس الوزراء ووزير البيئة ووزير الموارد المائية والرى والهيئة العامة للثروة السمكية.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك

المالية: تقديم بدائل لتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال 60 يوم وتشمل أصحاب المعاشات وموظفي الحكومة والقطاع الخاص وغيرهم

المالية: تقديم بدائل لتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال 60 يوم وتشمل أصحاب المعاشات وموظفي الحكومة والقطاع الخاص وغيرهم

صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة

صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة

مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه

مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه