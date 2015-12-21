الجيش اللبنانى يفتش عن منصات إطلاق صواريخ بجنوب البلاد

ساد هدوء حذر جنوب لبنان اليوم بعد ليلة متوترة جراء إطلاق مجهولين لثلاثة صواريخ باتجاه شمال إسرائيل عقب اغتيال الأسير المحرر سمير القنطار عميد الأسرى اللبنانيين.

وقال مصدر من جنوب لبنان أن الجيش اللبنانى يقوم بتسيير دوريات مشتركة مع قوات الأمم المتحدة "اليونيفيل" على طول الخط الساحلى للقطاع الغربى للحدود اللبنانية مع إسرائيل.

وأوضح أن الجيش اللبنانى يقوم بعمليات تفتيش عن منصات إطلاق الصواريخ التى يعتقد أنها صواريخ بدائية من طراز كاتيوشا.

ولفت إلى أن عملية إطلاق الصواريخ تمت من سهل الحنية أو سهل القليلة جنوب مدينة الصور اللبنانية الساحلية، فى منطقة تقع قرب مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين، حيث تنتشر فى المنطقة بساتين الفاكهة التى يسهل اخفاء منصات الصواريخ داخلها.

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