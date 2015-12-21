أخبار عاجلة

وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر -
كلوب يتحدث عن الغيابات والتأهل لدوري الأبطال -
هوندا تكشف عن مواصفات «سيفيك SI» الجديدة -
لافروف: الضربات الأمريكية على سوريا تُذكرنا بما قامت به واشنطن في العراق -
إصابة طالبين بكلية الشرطة في حادث تصادم أعلى الطريق الدائري بالقاهرة الجديدة -
بالأسماء.. حركة تنقلات بمفتشي مباحث الجيزة -
بالصور.. الإنتاج الحربي تحتفل بـ"يوم اليتيم" وتستقبل 350 طفلا -
مفتي الجمهورية يلقي خطبة الجمعة في أكبر مساجد تايلاند -
بالصور.. كم ستدفع إذا أردت قضاء إجازة على طريقة "آل كاردشيان"؟ -
بالصور.. بورسعيد تنظم مهرجان أكبر "ساندويتش" في العالم لدخول "جينيس" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الجيش اللبنانى يفتش عن منصات إطلاق صواريخ بجنوب البلاد

Google+ Print
الجيش اللبنانى يفتش عن منصات إطلاق صواريخ بجنوب البلاد الجيش اللبنانى يفتش عن منصات إطلاق صواريخ بجنوب البلاد

ساد هدوء حذر جنوب لبنان اليوم بعد ليلة متوترة جراء إطلاق مجهولين لثلاثة صواريخ باتجاه شمال إسرائيل عقب اغتيال الأسير المحرر سمير القنطار عميد الأسرى اللبنانيين.

وقال مصدر من جنوب لبنان أن الجيش اللبنانى يقوم بتسيير دوريات مشتركة مع قوات الأمم المتحدة "اليونيفيل" على طول الخط الساحلى للقطاع الغربى للحدود اللبنانية مع إسرائيل.

وأوضح أن الجيش اللبنانى يقوم بعمليات تفتيش عن منصات إطلاق الصواريخ التى يعتقد أنها صواريخ بدائية من طراز كاتيوشا.

ولفت إلى أن عملية إطلاق الصواريخ تمت من سهل الحنية أو سهل القليلة جنوب مدينة الصور اللبنانية الساحلية، فى منطقة تقع قرب مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين، حيث تنتشر فى المنطقة بساتين الفاكهة التى يسهل اخفاء منصات الصواريخ داخلها.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365