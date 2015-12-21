مسئول عربى:إجراءات لايقاف فضائيتين عربيتين خالفتا شروط التعاقد

كشف فوزى الغويل، مدير الادارة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب عن اتخاذ إجراءات بالإيقاف تجاه قناتين فضائيتين عربيتين - دون تحديدهما - بسبب مخالفتهما للعقود المبرمة بينها والشركة الناقلة.

ورفض الغويل الذى يشارك فى اجتماعات الخبراء الفنيين لوضع تشريعات تحدد ضوابط واشتراطات العمل الإعلامى ، التطرق لأسماء القنوات التى تسيئ للدول العربية، لكنه أكد أن هناك اجراءات ستتم بالفعل تجاه تلك القنوات بما لا يتعارض مع حرية الرأى والتعبير.

وعقدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية "قطاع الإعلام والاتصال لمجلس وزراء الإعلام العرب"، اليوم، اجتماع فريق الخبراء الإعلاميين العرب، لتشكيل عضوية اللجنة الدائمة، وتعديل النظام الأساسى لمجلس وزراء الإعلام العرب، برئاسة السفيرة د. هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالأمأنة العامة.

وأوضح الغويل أنه تم خلال الاجتماع استعراض النظام الاساسى للمجلس، لافتا الى أن الأمانة الفنية لمجلس الاعلام العرب قطاع الاعلام والاتصال تقدمت بمقترح لهذا التعديل ضم بعض البنود التى لها علاقة بإعادة تشكيل اللجنة الدائمة للإعلام العربى، وتم طرح هذا التعديل على فريق الخبراء الاعلاميين واللذين قاموا بدراسة كل ما يتعلق بإعادة عمل اللجنة الدائمة للإعلام العربى.

واوضح الغويل فى تصريحات للصحفيين على هامش الاجتماع اليوم، أن اللجنة الدائمة للاعلام العربى تعتبر من اهم اللجأن الفنية التى تعمل بجامعة الدول العربية، لافتا الى أنه تم اقرارها والعمل بها عام 1959 واستمرت حتى عام 2011، واوقف العمل بها لأسباب كأنت تحتاج الى إعادة النظر فيها، وبالفعل اعيد النظر من قبل قطاع الاعلام والاتصال بموجب مذكرة عرضت على المجلس الوزارى فى دورته الماضية ال 46 فى شهر مايو الماضى ، حيث اقر المجلس الوزارى اعادة هذه اللجنة، ونحن الأن بصدد تشكيلها واختيار اعضائها.

واوضح الغويل أن ما تم تعديلة فى النظام الاساسى لمجلس وزراء الاعلام العرب هو ما يتعلق باللجنة الدائمة للمجلس بحيث يشمل ضمن بنوده مهام اللجنة الدائمة، موضحا أنه تم اضافة فقرات تتعلق بإضافة مهام أخرى وهى المشاريع الاعلامية التى تتعلق بالوضع الراهن، وتوظيف وسائل الاعلام بشكل يتناسب مع التطورات الراهنة فى المنطقة.

واشار مدير الادارة الفنية لمجلس وزراء الاعلام العرب إلى أن هناك العديد من المشروعات التى ستطرح على اللجنة الدائمة لمجلس وزراء الاعلام العرب اهمها موضوع التطرف والارهاب، فضلا عن المشروعات التى اقرتها الجامعة العربية بشأن تصحيح صورة العرب فى الخارج وإعطاء الأنطباع الحقيقى اللذى يتلاءم مع الواقع خاصة فيما يتعلق بمواجهة الارهاب.

يذكر إلى أن هذا الاجتماع يأتى تنفيذا لقرار مجلس وزراء الإعلام العرب فى الدورة العادية السادسة والأربعين رقم (ق/408-دع/46-21/5/2015) البند الخاص بـ (اللجنة الدائمة للإعلام العربي)، وتحديداً الفقرة الثأنية منه، ونصها " تشكيل فريق عمل يتكون من كبار الخبراء الإعلاميين من الدول العربية لعضوية اللجنة"، والفقرة الخامسة ونصها "تعديل النظام الأساسى لمجلس وزراء الإعلام العرب بإضافة اللجة الدائمة للإعلام العربى" .

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