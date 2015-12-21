ضبط مسدس صوت بحوزة سيدة أثناء تفتيشها على بوابة جامعة بنى سويف

أعلنت إدارة العلاقات العامة بجامعة بنى سويف، اليوم الاثنين، فى بيان إعلامى، عن ضبط مسدس صوت (9 م) بحوزة "ف.ج" أثناء دخولها لحضور دورة تدريبية بالجامعة.

وجاء فى البيان الإعلامى "أن المسدس لم يكن به ذخيرة، وتم اكتشافه أثناء مرور حقيبة السيدة على جهاز تفتيش الحقائب (x- ray) وتسليمه لإدارة الأمن لاتخاذ اللازم، وبسؤال السيدة "ف-ج" تبين أنه مسدس صوت ملك لوالدها، وأنه كان بالسيارة الخاصة بها ووضعته فى الحقيبة خوفا من سرقته من السيارة.

من جانبها قامت إدارة الجامعة بالتحقيق مع السيدة "ف.ج"، حيث تم حرمانها من استكمال حضور الدورة التدريبية "منحة المعهد المصرفى" واستبعاد اسمها من كشوف المقبولين بالدورة، وعدم إعطائها أى شهادة تفيد حضورها تلك الدورة ومنعها من أى دورات مقبلة.

ومن جانبه وجه رئيس الجامعة الشكر لإدارة الأمن الإدارى بالجامعة ليقظتها وعملها الدءوب فى الحفاظ على أمن الجامعة وسلامتها، مؤكداً أنه قد تم الانتهاء من تركيب عدد 65 كاميرا مراقبة إلكترونية ثابتة ومتحركة لتغطية الحرم الجامعى والكليات والمدن الجامعية، وبذلك يصبح إجمالى الكاميرات (81) كاميرا ثابتة ومتحركة.

كما تم تفعيل نظام الكروت الذكية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإداريين للمرور بالبوابات الممغنطة وتزويدها بأجهزة التفتيش الحديثة عدد "26" غرف وحجرات مصفحة فى جميع منافذ الجامعة سواء حرم الجامعة فى غرب النيل أو فى المستشفى الجامعى أو حرم الجامعة أو أرض التعليم الصناعى أو أرض الجامعة الجديدة، وعدد "51" بوابة إلكترونية وعدد "24" أجهزة أشعة X لكشف الحقائب وعدد 51 بوابة لكشف المعادن فى جميع المنافذ، وأجهزة وكاميرات رصد وتتبع "81 كاميرا جديدة" فى جميع الكليات ومكونات أجهزة لاسلكى "12 جهاز" وأجهزة عصا إلكترونية "51 عصا".