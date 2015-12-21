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محامى المدعين بالحق المدنى فى اقتحام سجن بورسعيد يطلب ضم متهمين جدد للقضية

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محامى المدعين بالحق المدنى فى اقتحام سجن بورسعيد يطلب ضم متهمين جدد للقضية محامى المدعين بالحق المدنى فى اقتحام سجن بورسعيد يطلب ضم متهمين جدد للقضية

> تستمع محكمة جنايات بورسعيد والمنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار "محمد السعيد الشربينى"، بجلسة محاكمة المتهمين بقضية محاولة "اقتحام سجن بورسعيد"، عقب صدور الحكم فى قضية "مذبحة الاستاد"، ما أسفر عن مقتل 42 شخصًا، بينهم ضابط وأمين شرطة، إلى مرافعة المدعين بالحق المدنى.

وطلب محامى من المدعين بالحق المدنى استعمال المادة 11 لإدخال متهمين جدد بالقضية، وطالب بتحليل المادة المنبعثة من القنابل المسيلة للدموع، والتى أدت إلى وفاة المجنى عليهم وإصاباتهم، وكذلك ضم دفاتر تسليح المدرعات المتواجدة بمنطقة الأحداث، وطالب بعرض صور الضباط الظاهرين بمقاطع الاسطوانات علي الخبير الفنى، لمطابقتها للأشخاص المسئولين عن حراسة أسوار السجن.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين أنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكى، وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفى، و40 آخرين عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين، وذلك عقب صدور الحكم فى قضية مذبحة استاد بورسعيد، ونفاذًا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين فى القضية أنفة البيان إلى المحكمة.

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مصر 365