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ضبط 45 هاربآ من تنفيذ احكام قضائية خلال حملة أمنية بمطار القاهرة

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ضبط 45 هاربآ من تنفيذ احكام قضائية خلال حملة أمنية بمطار القاهرة ضبط 45 هاربآ من تنفيذ احكام قضائية خلال حملة أمنية بمطار القاهرة
ألقت قوات الامن بمطار القاهرة الدولى اليوم الأثنين القبض على 45 هاربآ من تنفيذ احكام قضائية فى حملة أمنية بالمطار بالتعاون مع إدارة تأمين الركاب، برئاسة اللواء أيمن عبد الفتاح،ورجال المباحث تحت إشراف اللواء عبد الناصر حامد.

وصرح مصدر امنى انه تم خلال الساعات الماضية ضبط 45 هاربا من تنفيذ احكام قضائية خلال حملة امنية بالمطار لضبط الخارجين عن القانون والهاربين،وامر اللواء فهمى مجاهد مساعد وزير الداخلية مدير امن المطار بتحرير محاضر ضبط بحق المضبوطين وترحيلهم إلى الاقسام التابعين لها لتنفيذ الاحكام الصادرة بحقهم.

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مصر 365