أخبار عاجلة

وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر -
كلوب يتحدث عن الغيابات والتأهل لدوري الأبطال -
هوندا تكشف عن مواصفات «سيفيك SI» الجديدة -
لافروف: الضربات الأمريكية على سوريا تُذكرنا بما قامت به واشنطن في العراق -
إصابة طالبين بكلية الشرطة في حادث تصادم أعلى الطريق الدائري بالقاهرة الجديدة -
بالأسماء.. حركة تنقلات بمفتشي مباحث الجيزة -
بالصور.. الإنتاج الحربي تحتفل بـ"يوم اليتيم" وتستقبل 350 طفلا -
مفتي الجمهورية يلقي خطبة الجمعة في أكبر مساجد تايلاند -
بالصور.. كم ستدفع إذا أردت قضاء إجازة على طريقة "آل كاردشيان"؟ -
بالصور.. بورسعيد تنظم مهرجان أكبر "ساندويتش" في العالم لدخول "جينيس" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مدير أمن سوهاج: إزالة 59 حالة تعد على الأراضى الزراعية بجهينة والبلينا

Google+ Print
مدير أمن سوهاج: إزالة 59 حالة تعد على الأراضى الزراعية بجهينة والبلينا مدير أمن سوهاج: إزالة 59 حالة تعد على الأراضى الزراعية بجهينة والبلينا
قال اللواء أحمد أبوالفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج فى تصريح لــ"اليوم السابع"، أنه فى إطار تفعيل سياسة الوزارة الهادفة لتأمين تنفيذ كافة الأحكام القضائية والقرارات الإدارية حفاظاً على هيبة الدولة، ‏وتأكيداً لسيادة القانون، وبإشراف اللواء نائب المدير لقطاع الجنوب ومساعد المدير لقطاع الشمال، تم تأمين ‏تنفيذ 59 قراراً إداريا بدائرة المديرية.
> ‏
>ففى مركز شرطة جهينة تم تأمين إزالة "20" حالة تعد على الأراضى الزراعية، وتعذر إزالة "4" حالات، نظرا لأن بها إعاشة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 3356 إدارى المركز لسنة 2015 . وفى مركز شرطة البلينا، تم تأمين إزالة "35" حالة تعد على الأراضى الزراعية، تحرر عن ذلك المحضر رقم 7157 إدارى المركز لسنة 2015 .

وأوضح مدير أمن سوهاج أنه ما زالت جهود المديرية مستمرة لتنفيذ كافــة الأحكام القضائية والقـرارات الإدارية بدائرة المحافظــة، ‏خاصة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، وأملاك الرى والصرف، والنيل، من أجل الحفاظ على أراضى أملاك الدولة وعلى الرقعة الزراعية.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365