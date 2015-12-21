مدير أمن سوهاج: إزالة 59 حالة تعد على الأراضى الزراعية بجهينة والبلينا

قال اللواء أحمد أبوالفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج فى تصريح لــ"اليوم السابع"، أنه فى إطار تفعيل سياسة الوزارة الهادفة لتأمين تنفيذ كافة الأحكام القضائية والقرارات الإدارية حفاظاً على هيبة الدولة، ‏وتأكيداً لسيادة القانون، وبإشراف اللواء نائب المدير لقطاع الجنوب ومساعد المدير لقطاع الشمال، تم تأمين ‏تنفيذ 59 قراراً إداريا بدائرة المديرية.> ‏>ففى مركز شرطة جهينة تم تأمين إزالة "20" حالة تعد على الأراضى الزراعية، وتعذر إزالة "4" حالات، نظرا لأن بها إعاشة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 3356 إدارى المركز لسنة 2015 . وفى مركز شرطة البلينا، تم تأمين إزالة "35" حالة تعد على الأراضى الزراعية، تحرر عن ذلك المحضر رقم 7157 إدارى المركز لسنة 2015 .

وأوضح مدير أمن سوهاج أنه ما زالت جهود المديرية مستمرة لتنفيذ كافــة الأحكام القضائية والقـرارات الإدارية بدائرة المحافظــة، ‏خاصة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، وأملاك الرى والصرف، والنيل، من أجل الحفاظ على أراضى أملاك الدولة وعلى الرقعة الزراعية.

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