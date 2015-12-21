احذرى.. النحافة تضعف مناعتك وتكسر عظمك وتدمر حالتك النفسية

"السمباتيك حلو"، لكن النحافة خطر، هذا ما يؤكد الأطباء دوما عليه، فالكثير من الأضرار الصحية تلحق بالجسم النحيف، لأن النحافة المفرطة ليست بأمر محمود، مهما كانت مقاييس الجمال العالمية، فتظل النحافة سبب فى الكثير من الأخطار الصحية والجنسية أيضا.

الدكتورة صفاء عمر عبد الفضيل أخصائية أمراض السمنة والنحافة، أكدت خلال حديثها عن النحافة المفرطة، وخصت بالحديث النحافة التى تسعى إليها بعض السيدات المتأثرات بالصورة الاعلامية لنموذج المرأة النحيفة، وأكدت أن فى ذلك النموذج ضرر بالغ ومشاكل صحية كثيرة ففقدان الوزن ليس بالأمر الهين رغم إعطائه مظهر جيد للقوام، إلا أنه يؤثر على وظائف الجسم وقدراته الصحية.

تابعت الدكتورة صفاء عمر حديثها عن أضرار النحافة المفرطة على صحة المرأة، مؤكدة أن التجارب أثبتت أن فقدان الوزن بصورة كبيرة وبشكل مفرط ومفاجئ تؤثر على قوة ومناعة جسم المرأة مما قد يصيبها بالالتهابات المهبلية، كذلك تعانى المرأة النحيفة من الشعور الدائم بالإعياء لصعوبة عمل وظائف الجسم كما يجب، فتعانى من الهزال الشديد والذى يؤثر على قدرتها على بذل الجهد والنشاط، والقدرة أيضا على العمل.

النحافة البالغة كما توضح أخصائية النحافة، تسبب الأنيميا والصداع المبرح، واختفاء مفاتن المرأة الطبيعية بشكل عام تدريجيا نتيجة نزول كتلة الوزن، تعانى أيضا المرأة النحيفة من الضعف العام وتعانى عظامها من الآلام المستمرة وتصبح أكثر عرضة للإصابة بالكسور وتهشم العظام.

كذلك تؤثر النحافة المفرطة على مناعة المرأة فى الشتاء بشكل خاص، فتصبح عرضة للتأثر بالتغيرات المناخية، فتعانى نزلات البرد والأنفلونزا وتكرار الإصابة بهما بحدة، وأكدت أخصائية السمنة والنحافة على أن النزول السريع والدائم فى الوزن قد يعرض المرأة لمشكلات نفسية أيضا تسبب لها إدمان للنحافة والإصابة ببعض الاضطرابات كالبوليميا والعصبية.