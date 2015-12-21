إشربها قبل التمرين.. القهوة تعزز قوة التحمل أثناء ممارسة الرياضة

نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت أن القهوة تعزز قوة التحمل أثناء ممارسة الرياضة خاصة رياضة رفع الاثقال والركض لمسافات طويلة.

وأوضح الباحثون أن الكافيين الموجود فى القهوة يمكن أن يساعد فى تحسين القدرة على التحمل الرياضى.

ولتأكيد نتائج الدراسة قام الباحثون بتحليل أكثر من 600 دراسة سابقة، ووجدوا أن الكافيين عامل مساعد فى تحسين الأداء والقدرة على التحمل أثناء ممارسة الرياضة.

وأشار الباحث الدكتور سيمون هيجنز، من جامعة جورجيا، إلى أن الكافيين الموجود فى القهوة يعتبر مولد طاقة طبيعى، كما أنه يعزز الأداء الجسدى عند ممارسة أى تمرين رياضى.

وأضاف الباحثون ان العديد من الدراسات السابقة أشادت بقدرة القهوة على حل مشاكل العديد من الاضطرابات التى تصيب المخ مثل مشاكل الذاكرة والزهايمر والخرف وعدم القدرة على التركيز.

وقد نشرت الدراسة فى عدد ديسمبر فى المجلة الدولية للرياضة والتغذية والتمثيل الغذائى، كما جاءت نتائجها مؤخراً عبر موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وذلك فى الحادى والعشرين من شهر ديسمبر الجارى.

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