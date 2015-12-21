محمد حمدي زكي: أحترم قرار بيسيرو.. وأنتظر الفرصة

خرج مرتضى منصور رئيس الزمالك ليعلن للجميع الانسحاب من الدوري عقب خسارة فريقه أمام طلائع الجيش 3-2 الأحد.

ورأي مرتضى أن الحكم محمود البنا تحامل على الزمالك في المباراة التي احتسب فيها ركلتي جزاء للجيش أحرز منهما الأخير الهدفين الأول والثالث.

ويحاول بعض أعضاء مجلس إدارة الزمالك حاليا إقناع مرتضى بالعدول عن قرار الانسحاب لما سيحمله من عواقب وخيمة للزمالك إذا نفذ بالفعل.

وتنص لوائح اتحاد الكرة على إيقاف الفريق المنسحب من البطولة لمدة عام على أن يعود للمشاركة بدء من الدرجة الرابعة.

ويحمل الزمالك لقب الدوري وتلقى على يد الجيش الخسارة الأولى له هذا الموسم بعد فوزه في 4 لقاءات وتعادله مع أسوان.