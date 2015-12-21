بعد الإدانات الدولية بسبب وفاة عمال أجانب.. قطر تزعم: ماتوا بحوادث متفرقة

>رفضت قطر "إدعاءات" تقرير صادر قبل أيام عن الاتحاد الدولى لنقابة العمال، يرجح فيه وفاة "سبعة آلاف" من العمال الأجانب بحلول موعد كأس العالم 2022 لكرة القدم، معتبرة إن "لا أساس لها من الصحة".

وأعربت الدوحة عن "رفضها للإدعاءات التى وردت" فى التقرير، مضيفة فى بيان لمكتب الإتصال الحكومى نشرته وكالة الأنباء الرسمية مساء الأحد، إن "هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة".

وأعتبر المكتب الحكومى إن التقرير ما هو إلا "تكرار لمحاولات تشويه الحقائق"، فى إشارة إلى الانتقادات المتكررة التى تعرضت لها قطر فى مجال حقوق العمالة الأجنبية، منذ نيلها حق استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 قبل خمسة اعوام.

وأضاف "من غير المنطقى ربط جميع حالات الوفاة التى تم تسجيلها فى بلد يستضيف اكثر من مليون عامل نتيجية لحوادث العمل او الظروف المصاحبة".

وكان الاتحاد رجح فى تقرير أصدره الجمعة أن "يلقى سبعة آلاف عامل حتفهم قبل انطلاق كأس العام 2022"، متهما الشركات العاملة فى المشاريع المرتبطة بالبطولة، بتحويل العمال إلى "عبيد".

ويوجد فى قطر قرابة 1,8 مليون عامل أجنبى، يعمل معظمهم فى مشاريع مرتبطة ببطولة كأس العالم، كالمنشآت الرياضية ومشاريع البنى التحتية.

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