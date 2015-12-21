أخبار عاجلة

وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر -
كلوب يتحدث عن الغيابات والتأهل لدوري الأبطال -
هوندا تكشف عن مواصفات «سيفيك SI» الجديدة -
لافروف: الضربات الأمريكية على سوريا تُذكرنا بما قامت به واشنطن في العراق -
إصابة طالبين بكلية الشرطة في حادث تصادم أعلى الطريق الدائري بالقاهرة الجديدة -
بالأسماء.. حركة تنقلات بمفتشي مباحث الجيزة -
بالصور.. الإنتاج الحربي تحتفل بـ"يوم اليتيم" وتستقبل 350 طفلا -
مفتي الجمهورية يلقي خطبة الجمعة في أكبر مساجد تايلاند -
بالصور.. كم ستدفع إذا أردت قضاء إجازة على طريقة "آل كاردشيان"؟ -
بالصور.. بورسعيد تنظم مهرجان أكبر "ساندويتش" في العالم لدخول "جينيس" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مجلس إدارة الزمالك يحاول إقناع مرتضى بالعدول عن فكرة الإنسحاب

Google+ Print
مجلس إدارة الزمالك يحاول إقناع مرتضى بالعدول عن فكرة الإنسحاب مجلس إدارة الزمالك يحاول إقناع مرتضى بالعدول عن فكرة الإنسحاب

خرج مرتضى منصور رئيس الزمالك ليعلن للجميع الانسحاب من الدوري عقب خسارة فريقه أمام طلائع الجيش 3-2 الأحد.

ورأي مرتضى أن الحكم محمود البنا تحامل على الزمالك في المباراة التي احتسب فيها ركلتي جزاء للجيش أحرز منهما الأخير الهدفين الأول والثالث.

ويحاول بعض أعضاء مجلس إدارة الزمالك حاليا إقناع مرتضى بالعدول عن قرار الانسحاب لما سيحمله من عواقب وخيمة للزمالك إذا نفذ بالفعل.

وتنص لوائح اتحاد الكرة على إيقاف الفريق المنسحب من البطولة لمدة عام على أن يعود للمشاركة بدء من الدرجة الرابعة.

ويحمل الزمالك لقب الدوري وتلقى على يد الجيش الخسارة الأولى له هذا الموسم بعد فوزه في 4 لقاءات وتعادله مع أسوان.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع