محافظ دمياط يشدد الرقابة والتفتيش على منافذ الكارتة والمدارس

نفذت إدارة المتابعة بالديوان العام لمحافظة دمياط، عددًا من الحملات التفتيشية على عدد من منافذ الكارتة والمواقف بالمحافظة، بناءً على توجيهات الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط، حيث تم التفتيش على موقف دمياط - إسكندرية بمنطقة باب الحرس، وتم عمل محضر إثبات حالة بحضور مسئول الموقف بوجود عجز فى التحصيل.

وبالمرور على موقف دمياط - بورسعيد، وموقف دمياط - الإسماعيلية، تم عمل محضر إثبات حالة بعد جرد المبالغ المحصلة ومطابقتها مع حصر دفاتر الكارتة، وبجرد أعمال موقف دمياط - عبود، تبين تطابق المبالغ المحصلة دون عجز، وكذلك موقف دمياط - المنصورة جاءت نتيجة الجرد مطابقة للمبالغ المحصلة دون عجز، وعن موقف دمياط - جمصة أسفل الكوبرى العلوى، تم عمل محضر إثبات حالة بوجود زيادة فى المبالغ بحضور المحصل وتوقيعه.

وشدد المحافظ على توقيع الجزاء المناسب والرادع للمخالفين، وتوجيه خطاب شكر للمنتظمين فى عملية التحصيل فى إشارة منه لمبدأ الثواب والعقاب.

كما كلف المحافظ إدارة المتابعة بالمحافظة بالتفتيش على الانضباط الإدارى بعدد من مدارس دمياط، وبالمرور على مدرسة اللوزى الثانوية للبنات، تبين تواجد جميع المدرسين والعاملين بالمدرسة ولا يوجد خروج بدون إذن، والتزام الجميع بمعايير الانضباط الإدارى.

وبالمرور على مدرسة دمياط الثانوية العسكرية، تبين ترك 10 من العاملين بها لعملهم دون إذن وعليه وجه الدكتور المحافظ بإحالتهم إلى مديرية التربية والتعليم للتحقيق معهم والعرض بالنتيجة.