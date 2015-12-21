أخبار عاجلة

وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر -
كلوب يتحدث عن الغيابات والتأهل لدوري الأبطال -
هوندا تكشف عن مواصفات «سيفيك SI» الجديدة -
لافروف: الضربات الأمريكية على سوريا تُذكرنا بما قامت به واشنطن في العراق -
إصابة طالبين بكلية الشرطة في حادث تصادم أعلى الطريق الدائري بالقاهرة الجديدة -
بالأسماء.. حركة تنقلات بمفتشي مباحث الجيزة -
بالصور.. الإنتاج الحربي تحتفل بـ"يوم اليتيم" وتستقبل 350 طفلا -
مفتي الجمهورية يلقي خطبة الجمعة في أكبر مساجد تايلاند -
بالصور.. كم ستدفع إذا أردت قضاء إجازة على طريقة "آل كاردشيان"؟ -
بالصور.. بورسعيد تنظم مهرجان أكبر "ساندويتش" في العالم لدخول "جينيس" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. رئيس مدينة نجع حمادى يتفقد أعمال إعادة الإعمار بقرية الشيخ على

Google+ Print
بالصور.. رئيس مدينة نجع حمادى يتفقد أعمال إعادة الإعمار بقرية الشيخ على بالصور.. رئيس مدينة نجع حمادى يتفقد أعمال إعادة الإعمار بقرية الشيخ على
قام اللواء محمد الحسينى رئيس مدينة نجع حمادى بعمل جولة تفقدية للمنازل التى شهدت إعادة إعمار بقرية الشيخ على، ضمن مبادرة مجموعة حديد المصريين وجمعية الأورمان لإعادة القرى الأكثر احتياجا بصعيد وذلك قبل افتتاحها.

اليوم السابع -12 -2015

وأشاد اللواء الحسينى بمستوى الإعمار ودور المبادرة فى تنمية المجتمع، مؤكدا على ضرورة نشر مثل هذه المبادرات التى تهدف لتنمية المجتمع ومساندة الدولة فى التنمية.

اليوم السابع -12 -2015

من ناحية أخرى، يفتتح اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا ورجل الأعمال أحمد أبوهشيمة واللواء أكرم عبدالرحمن المدير المالى لصندوق تحيا مصر، والإعلامى مصطفى بكرى واللواء ممدوح شعبان، قرية الشيخ على سابع قرى مبادرة حديد المصريين والأورام لإعادة إعمار قرى الصعيد، حيث يتم تسليم الأهالى 50 منزلا كاملة التشطيبات ومفروشة بالأثاث والأجهزة الكهربائية، كما سيتم توزيع 500 بطانية و500 قطعة ملابس و25 مشروعا تنمويا وتجهيز 25 فتاة.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
في خطوة مفاجئة || السودان تتخذ اجراء جديد وغير متوقع ضد المصريين.. يمثل صدمة للكثير من الفئات العمرية

في خطوة مفاجئة || السودان تتخذ اجراء جديد وغير متوقع ضد المصريين.. يمثل صدمة للكثير من الفئات العمرية

بالفيديو والصور || "المنصورة تتشح بالسواد" بعد مصرع 6 أشخاص بينهم عروسين ليلة دخلتهما .. وانتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس

بالفيديو والصور || "المنصورة تتشح بالسواد" بعد مصرع 6 أشخاص بينهم عروسين ليلة دخلتهما .. وانتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس

تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة

تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة

وزير التعليم لـ«التحرير»: خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر

وزير التعليم لـ«التحرير»: خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر