بالصور.. رئيس مدينة نجع حمادى يتفقد أعمال إعادة الإعمار بقرية الشيخ على

قام اللواء محمد الحسينى رئيس مدينة نجع حمادى بعمل جولة تفقدية للمنازل التى شهدت إعادة إعمار بقرية الشيخ على، ضمن مبادرة مجموعة حديد المصريين وجمعية الأورمان لإعادة القرى الأكثر احتياجا بصعيد مصر وذلك قبل افتتاحها.

وأشاد اللواء الحسينى بمستوى الإعمار ودور المبادرة فى تنمية المجتمع، مؤكدا على ضرورة نشر مثل هذه المبادرات التى تهدف لتنمية المجتمع ومساندة الدولة فى التنمية.

من ناحية أخرى، يفتتح اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا ورجل الأعمال أحمد أبوهشيمة واللواء أكرم عبدالرحمن المدير المالى لصندوق تحيا مصر، والإعلامى مصطفى بكرى واللواء ممدوح شعبان، قرية الشيخ على سابع قرى مبادرة حديد المصريين والأورام لإعادة إعمار قرى الصعيد، حيث يتم تسليم الأهالى 50 منزلا كاملة التشطيبات ومفروشة بالأثاث والأجهزة الكهربائية، كما سيتم توزيع 500 بطانية و500 قطعة ملابس و25 مشروعا تنمويا وتجهيز 25 فتاة.



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