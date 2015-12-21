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هروب صاحب ملاهى أطفال بالغردقة استولى على 15 مليون جنيه من الأهالى

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هروب صاحب ملاهى أطفال بالغردقة استولى على 15 مليون جنيه من الأهالى هروب صاحب ملاهى أطفال بالغردقة استولى على 15 مليون جنيه من الأهالى
حرر 5 أشخاص بلاغات بقسم شرطة الغردقة، ضد صاحب ملاهى أطفال بمدينة الغردقة، يتهمونه فيها بالاستيلاء على أموالهم بحجة تشغيلها فى مجال لعب الأطفال وفر هاربا، والتى بلغت أكثر من 15 مليون جنيه.

وأكد أحد مقدمى البلاغ المدعو "أحمد. ح" أن المدعو "طارق. أ. ط " صاحب ملاهى أطفال بمنطقة الممشى السياحى، استولى على أكثر من 15 مليون جنيه تقريبا، من عدد من الأهالى بينهم تجار وآخرون أقاربه من محافظة القاهرة، بحجة تشغيلها فى مجال ملاهى الأطفال لتوسعة عمله بعد اتفاق معنا على حصولنا على نسبة 50% بعد 3 شهور من تسليمه المبلغ.

وأضاف مقدم البلاغ لـ"اليوم السابع" أن 4 أشخاص معه تقدموا ببلاغات ضد المدعو "طارق. أ " تتعدى قيمتها 2 مليون جنيه، وعندما حاولوا الاتصال بأصدقائه وأقاربه، أكدوا لهم أنه استولى منهم على مبالغ مالية كبيرة.

وفى المقابل، أكد مصدر أمنى بمديرية أمن البحر الأحمر، أن اللواء عادل التونسى وضع فريق بحث لضبط المتهم، والتوصل له بالتنسيق مع المديريات الأخرى لضبطه وتقديمه للمحاكمة، وجار البحث عنه وضبطه.

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مصر 365