محافظ أسيوط يشكل لجنة هندسية لمعاينة منزل غرب أسيوط المنهار والمنازل المجاورة

قرر ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، إخلاء المنزلين المجاورين للمنزل الذى انهار صباح اليوم وأدى إلى مصرع أمين شرطة وإصابة فتاه بشكل فورى، تحسبا لحدوث اي تصدعات مفاجئة بالمنازل، كما قرر عمل مسح شامل للمنطقة بواسطة لجنة من الادارة الهندسية وكلية الهندسة بجامعة أسيوط ومديرية الاسكان ولجنة المنشآت الآيله للسقوط للوقوف على حالة العقارات الموجودة بالمنطقة واستصدار القرارات اللازمة بشانها وتحديد الاولوية لازالة العقارات التي تمثل خطرا داهما.

وأمر ياسر الدسوقي بتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمصابين بالمستشفى وتكليف مديرية التضامن الاجتماعي بصرف إعانة عاجلة واتخاذ كافة الإجراءات لحماية العقارات المجاورة وإخلائها خوفاً على أرواح المواطنين وسرعة رفع الأنقاض.

وقال اللواء عبد الباسط دنقل مدير أمن أسيوط، إن مديرية الأمن جاهزة في اي وقت لتنفيذ اية قرارات إزالة صادرة من الادارات الهندسية خاصة للمباني التي تمثل خطرا، مؤكدا التنسيق مع الجهاز التنفيذي بالمحافظة حفاظا على ارواح المواطنين.

كما وجه اللواء عبد الباسط دنقل مدير أمن أسيوط قوات الحماية المدنية بضرورة التواجد في في الموقع لحين الانتهاء من رفع الانقاض ومعاينة والمنازل المجاورة والتأكد من سلامتها.

وتم عمل المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة للتحقيق كما تقرر تشكيل لجنة هندسية لابداء الراي المبدئي في اسباب انهيار العقار.

وكان المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، تلقى اخطارا من غرفة عمليات المحافظة يفيد بانهيار منزل من 3 طوابق بشارع سعد زغلول التابع لحي غرب مدينة أسيوط ملك حمدي محمد علي سعودي ومصرع "احمد عباده "أمين شرطة 27 عاما كان مارا بالمصادفة يقود سيارته اسفل المنزل المنهار واصابة "شيماء حمدي علي " 23 عام نجلة صاحب العقار المنهار بالاضافة الى تحطم 4 سيارات بينهما سيارة أجرة وتصدع منزلين مجاورين.

وعلى الفور وتحركت سيارات الاسعاف والحماية المدنية والانقاذ السريع الى موقع الانهيار لنقل المصابين والبحث عن ناجين اسفل العقار المنهار حيث تبين عدم وجود أحد بالمنزل.

وانتقل الى الموقع اللواء عبد الباسط دنقل مدير أمن أسيوط واللواء اشرف رياض مدير الامن العام وهويدا شافع رئيس حي غرب وعبد الحكيم عبد الله مدير مديرية الاسكان.