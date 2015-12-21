براءة المتهمين باغتصاب بطلة الأولمبياد المعاقة.. والضحية:أطالب بالإعدام

قال والد بطلة العالم بألعاب القوى بأثينا، التى اغتصبها 3 شباب لمدة 3 أيام بعد احتجازها بمنزل مجهور، إنه صدر قرار من محكمة بورسعيد ببراءة جميع المتهمين، وإنه سيقوم بالطعن على الحكم للحصول على حق ابنته.

وكانت أجهزة الأمن ببورسعيد، ألقت القبض على اثنين من المتهمين باغتصاب الفتاة المعاقة ذهنيا، وتم تحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة ببلاغ تقدم به "أ.م.ه" وبصحبته ابنته "ياسمين" 18 سنة معاقة ذهنيا بطلة مصر للأولمبياد بأثينا، يتهم فيه 3 ذئاب بشرية، أحدهما يدعى "أحمد" والثانى "إسلام" والثالث "صبرى"، بقيامهم بالاعتداء عليها جنسيا.

وتوصلت تحريات أجهزة الأمن إلى أن وراء ارتكاب جريمة الاغتصاب "أ ع إ" صبى يناهز الثامنة عشر من عمره ويعمل بأحد المخابز بمنطقة الضواحى، وشهرته "كلابو" و"إ أ ت ط" عاطل ويبلغ من العمر الثامنة عشر، وحارس عقار يدعى "ص ع س" تجاوز الخمسين من عمره، واعترف المتهمان المقبوض عليهما بارتكاب الواقعة واحتجازهما الضحية بشقة تحت الإنشاء بمنطقة "بورتكس" خاصة بالحارس الهارب، حيث اغتصبوها لمدة 3 أيام ثم أطلقوا سراحها.

وقالت الضحية ياسمين بطلة العالم بألعاب القوى فى أولمبياد أثينا لـ"اليوم السابع" إنها تعرضت للخطف من قبل اثنين من الصبية أثناء خروجها من التأهيل المهنى بمركز العلاج الطبيعى، وعندما رفضت قام أحدهما بوضع يده على فمها ولى زراعها مما نتج عنه كسر يدها اليسرى.

وأضافت أنها أمام تهديدهما لها امتثلت وركبت معهما تروسيكل ونزلت معهما مكان مجهول، وجردوها من ملابسها وتناوبوا اغتصابها بصحبة اثنين آخرين كانا بانتظارهما.

وأكدت بطلة العالم، أنهم قاموا بضربها وهددوها بمطواة لتشرب سجائر وحشيش رغم استغاثاتها وتوسلها لهم أن يتركوها، إلا أنهم لم يرحموها ورفضوا توسلاتها أمام رغباتهم الشيطانية.

وطالبت ياسمين من المسئولين تطبيق عقوبة الإعدام على الجناة، وأن ينالوا "علقة ساخنة" لكى يكونوا عبرة لغيرهم، مضيفة: نفسى أقتلهم، وأخنقهم".