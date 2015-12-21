ضبط 18 قضية تموينية من بينها مصنع حلويات المولد بدون ترخيص فى سوهاج

قال العميد محمد نصحى، مدير إدارة مباحث التموين بسوهاج، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إنه فى إطار توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، بضرورة مكافحة الجريمة بشتى صورها، وخاصة الجرائم التموينية، وتحقيق أقصى ‏رقابة على الأنشطة التجارية والصناعية ومكافحة فساد الأغذية والسلع مجهولة المصدر، قامت مأمورية من ضباط إدارة مباحث التموين، بالتنسيق مع اللواء مساعد مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد، ‏ووكيل وزارة التموين بسوهاج، وأسفرت عن ضبط "18" قضية تموينية.

‏وتم ضبط المتهم "ك.أ.ك.م"، 43 سنة، صاحب مصنع حلويات، ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج، ‏لإدارته مصنع حلويات بدون ترخيص، وحيازة سلع غذائية مجهولة المصدر وتم ضبط "260" كجم سمسم، وضبط "267" كجم ملبن، وضبط "752" كجم نشا، وضبط "100" كجم فول سودانى، وضبط "78" كجم هريسة، وضبط "25" كجم جوز هند، وضبط "5" أسطوانات غاز، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2 أحوال إدارة مباحث التموين لسنة 2015‏، كما تم ضبط "8" قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، وضبط "8" قضايا عدم حمل شهادة صحية.