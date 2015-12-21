أخبار عاجلة

وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر -
كلوب يتحدث عن الغيابات والتأهل لدوري الأبطال -
هوندا تكشف عن مواصفات «سيفيك SI» الجديدة -
لافروف: الضربات الأمريكية على سوريا تُذكرنا بما قامت به واشنطن في العراق -
إصابة طالبين بكلية الشرطة في حادث تصادم أعلى الطريق الدائري بالقاهرة الجديدة -
بالأسماء.. حركة تنقلات بمفتشي مباحث الجيزة -
بالصور.. الإنتاج الحربي تحتفل بـ"يوم اليتيم" وتستقبل 350 طفلا -
مفتي الجمهورية يلقي خطبة الجمعة في أكبر مساجد تايلاند -
بالصور.. كم ستدفع إذا أردت قضاء إجازة على طريقة "آل كاردشيان"؟ -
بالصور.. بورسعيد تنظم مهرجان أكبر "ساندويتش" في العالم لدخول "جينيس" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط 18 قضية تموينية من بينها مصنع حلويات المولد بدون ترخيص فى سوهاج

Google+ Print
ضبط 18 قضية تموينية من بينها مصنع حلويات المولد بدون ترخيص فى سوهاج ضبط 18 قضية تموينية من بينها مصنع حلويات المولد بدون ترخيص فى سوهاج
قال العميد محمد نصحى، مدير إدارة مباحث بسوهاج، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إنه فى إطار توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، بضرورة مكافحة الجريمة بشتى صورها، وخاصة الجرائم التموينية، وتحقيق أقصى ‏رقابة على الأنشطة التجارية والصناعية ومكافحة فساد الأغذية والسلع مجهولة المصدر، قامت مأمورية من ضباط إدارة مباحث التموين، بالتنسيق مع اللواء مساعد مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد، ‏ووكيل وزارة التموين بسوهاج، وأسفرت عن ضبط "18" قضية تموينية.

‏وتم ضبط المتهم "ك.أ.ك.م"، 43 سنة، صاحب مصنع حلويات، ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج، ‏لإدارته مصنع حلويات بدون ترخيص، وحيازة سلع غذائية مجهولة المصدر وتم ضبط "260" كجم سمسم، وضبط "267" كجم ملبن، وضبط "752" كجم نشا، وضبط "100" كجم فول سودانى، وضبط "78" كجم هريسة، وضبط "25" كجم جوز هند، وضبط "5" أسطوانات غاز، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2 أحوال إدارة مباحث التموين لسنة 2015‏، كما تم ضبط "8" قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، وضبط "8" قضايا عدم حمل شهادة صحية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر

وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر

"بقالي التموين": استمرار تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية لليوم السابع

"بقالي التموين": استمرار تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية لليوم السابع

التموين : توضح بعض القرارات الجديدة الخاصة بإضافة المواليد

التموين : توضح بعض القرارات الجديدة الخاصة بإضافة المواليد

أحصل على ياميش رمضان ضمن سلع التموين بفارق نقاط الخبز

أحصل على ياميش رمضان ضمن سلع التموين بفارق نقاط الخبز