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الصين تعتزم توجيه الدعوة للحكومة والمعارضة السورية فى عملية السلام

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الصين تعتزم توجيه الدعوة للحكومة والمعارضة السورية فى عملية السلام الصين تعتزم توجيه الدعوة للحكومة والمعارضة السورية فى عملية السلام

>قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الاثنين إن الصين تعتزم توجيه الدعوة لأعضاء فى والمعارضة السورية مع سعى بكين للمشاركة فى عملية السلام.

ووافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالاجماع يوم الجمعة الماضى على قرار صدق فيه على خريطة طريق لعملية سلام فى سوريا فى اظهار نادر لوحدة الصف بين القوى العالمية بشأن صراع أودى بحياة أكثر من ربع مليون شخص.

وقال هونغ لى المتحدث باسم الخارجية الصينية مستشهدا بكلمة وزير الخارجية وانغ يى أمام الأمم المتحدة مطلع الأسبوع إن الصين ستدعو "قريبا" الحكومة وشخصيات من المعارضة لزيارتها.

وأضاف هونغ أن هذا يجيء فى اطار جهود الصين للقيام بدور ايجابى لتعزيز الحل السياسى للأزمة.

ولم يقدم المزيد من التفاصيل.

واستضافت الصين من قبل شخصيات من الحكومة والمعارضة السورية وان ظلت لاعبا ثانويا فى الأزمة
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مصر 365

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