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قوات الاحتلال تعتقل ابن شقيقة رئيس الوزراء الفلسطينى شمال الضفة

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قوات الاحتلال تعتقل ابن شقيقة رئيس الوزراء الفلسطينى شمال الضفة قوات الاحتلال تعتقل ابن شقيقة رئيس الوزراء الفلسطينى شمال الضفة

أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلى اعتقلت الاثنين، الطبيب عبد الرحيم بسام ابو شنب (27 عاما) ابن شقيقة رئيس وزراء فلسطين رامى الحمدلله بعد اقتحام منزله فى مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية.

وقالت أن الاحتلال داهم الحى الشرقى للمدينة واقتحم منزل الطبيب أبو شنب بعد تفتيشه والعبث فى محتوياته.

وتشن قوات الاحتلال حملة اعتقالات بحق عدد من الأطباء فى المدينة إذ اعتقلت الأسبوع الماضى الطبيب عبدالله جميل فحل من بلدة عنبتا شرقى طولكرم، والذى يعمل طبيبا عاما فى مستشفى الزكاة فى مدينة طولكرم.
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