ما هي الرسالة التي وجهتها شهد برمدا بعد خروج شقيقها من ذا فويس؟

بعد خروج شقيقها المشترك عبود برمدا، الذي كان في فريق الفنان صابر الرباعي اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بأشد التعابير القاسية للقائمين على البرنامج، الفنانة شهد برمدا التي كانت أكثر الداعمين لشقيقها أعلنت عبر صفحتها الشخصية عن رأيها بخروج شقيقها وكتبت: «ألف مبروك لأخونا حمزة بيستاهل. الله يوفقوا ويكون معه دايماً يا رب..وشكراً لدعمكن وحبكن وتصويتكن وما حدا يزعل لأنو الهدف من البرنامج وصلنالو..محبتكن أهم شي، وانو عبود قدر يوصل صوتو وموهبتو وهلأ بلش مشوارو الحقيقي متل ما الأسبوع الجاي رح يبلش مشوار رفقاتو كمان.. نحنا منحبكن كتير ومنكبر فيكن..شكراً سوريا..شكراً حلب..شكراً لكل الوطن العربي وكل حدا آمن بعبود».