كندا علوش تعود إلى دمشق

بعد أن غادرت بلدها منذ اندلاع الأزمة فيها، تستعد الفنانة كندة علوش لتصوير دورها في الخماسية التلفزيونية «طبيب جراح» من سلسلة «أمل الغرام»؛ حيث تجسد علوش شخصية «سما» التي تدخل حياة جراح التجميل، الذي تخطى سن الزواج المعتاد، بسبب علاقاته الكثيرة، إلا أن «سما» تقلب السحر على الساحر، فتستطيع باختلافها، وتميز شخصيتها أن تغير قناعاته من دون أن يشعر، فيسقط في فخ حبها. تعاني «سما» من مشاكل خاصّة تصعب من العلاقة العاطفية لها، لا سيما بعد أن تعود إلى بيتها في دمشق، بينما هو يقطن في بلد آخر.