أخبار عاجلة

وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر -
كلوب يتحدث عن الغيابات والتأهل لدوري الأبطال -
هوندا تكشف عن مواصفات «سيفيك SI» الجديدة -
لافروف: الضربات الأمريكية على سوريا تُذكرنا بما قامت به واشنطن في العراق -
إصابة طالبين بكلية الشرطة في حادث تصادم أعلى الطريق الدائري بالقاهرة الجديدة -
بالأسماء.. حركة تنقلات بمفتشي مباحث الجيزة -
بالصور.. الإنتاج الحربي تحتفل بـ"يوم اليتيم" وتستقبل 350 طفلا -
مفتي الجمهورية يلقي خطبة الجمعة في أكبر مساجد تايلاند -
بالصور.. كم ستدفع إذا أردت قضاء إجازة على طريقة "آل كاردشيان"؟ -
بالصور.. بورسعيد تنظم مهرجان أكبر "ساندويتش" في العالم لدخول "جينيس" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

كندا علوش تعود إلى دمشق

Google+ Print

الثلاثاء 22-12-2015 13:01

بعد أن غادرت بلدها منذ اندلاع الأزمة فيها، تستعد الفنانة كندة علوش لتصوير دورها في الخماسية التلفزيونية «طبيب جراح» من سلسلة «أمل الغرام»؛ حيث تجسد علوش شخصية «سما» التي تدخل حياة جراح التجميل، الذي تخطى سن الزواج المعتاد، بسبب علاقاته الكثيرة، إلا أن «سما» تقلب السحر على الساحر، فتستطيع باختلافها، وتميز شخصيتها أن تغير قناعاته من دون أن يشعر، فيسقط في فخ حبها. تعاني «سما» من مشاكل خاصّة تصعب من العلاقة العاطفية لها، لا سيما بعد أن تعود إلى بيتها في دمشق، بينما هو يقطن في بلد آخر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي