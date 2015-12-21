اختيار عبدالله العامر أميناً عاماً للمهرجان العربي للإعلام السياحي

أعرب الفنان والمنتج السعودي عبدالله العامر عن تشرفه باختيار الاتحاد العام للمنتجين العرب له أميناً عاماً للمهرجان العربي للإعلام السياحي، مقدماً الشكر للدكتور إبراهيم أبو ذكري رئيس الاتحاد على دعمه للحصول على هذا المنصب الهام وثقته في إمكاناته الفنية والإدارية.

وصرح العامر لـ"سيدتي نت" إنه سيزور القاهرة خلال الفترة القادمة للاتفاق وتجهيز عدد من الترتيبات الخاصة بالمهرجان العربي للإعلام السياحي بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة في مصر، حيث سيساهم هذا المهرجان الذي يضم 14 دولة عربية في التعريف ببعض الأماكن السياحية في العالم العربي، مبيناً أنه سيقابل وزير السياحة المصري وسيعرض عليه بعض المقترحات الخاصة بتنشيط السياحة المصرية وخاصة من المملكة والخليج من خلال عدد من الفعاليات الفنية المشتركة بين الفنانين المصريين والسعوديين والخليجيين سواء عروض مسرحية أو أعمال درامية وأفلام سينمائية.

وأوضح أنه مهتم ومنذ سنوات طويلة بإبراز المعالم السياحية في السعودية ضمن أعماله الدرامية، مشيراً إلى أنه قام بالتصوير في جازان والرياض وعدد من مناطق المملكة في لوكيشانات مسلسلاته الدرامية، وشدد على حرصه على الترويج السياحي للمواقع السياحية في السعودية، ولفت إلى أنه أنتج أيضاً فيلم بعنوان "النماص جوهرة السياحة السعودية" وفاز بجائزة التميز من مونديال القاهرة للأعمال الفنية والإعلام وحل ضيف شرف في مهرجان الإعلام السياحي العربي.