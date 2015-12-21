Dion تحتفل بعيد زواجها الـ 21 رغم المعاناة

وسمت المغنية العالمية Celine Dion ذكرى زواجها الـ21 بصورة على انستقرام، تعود إلى يوم زفافها إلى زوجها René Angelil، وهما يمسكان بأيدي بعضهما، فكتبت عليها: "21 عاماً اليوم".

احتفال هذا اليوم يوصف بالحلو والمرّ بالنسبة إلى الثنائي، بما أن René يعاني من مرض سرطان الحنجرة، ويُقال إنه في مراحله الأخيرة. المغنية الكندية لازمت منزلها في لاس فيغاس، في الفترة الأخيرة، إلى جانب زوجها الذي يعاني بسبب مرضه. وفي معرض حديثها عن حياتها العائلية، في نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت، قالت Dion البالغة من العمر 47 عاماً، إن أوقات عصيبة جداً مرت بها، لكنها بقيت إيجابية بالنسبة إلى مرض زوجها. لكن Celine وقفت مجدداً قبل أشهر كي تغني لزوجها فقط، ضمن سلسلة من الحفلات الموسيقية التي أقامتها في لاس فيغاس، وبطلب منه.

التقى الثنائي عندما كانت تبلغCeline من العمر 13 عاماً، بينما كان René مدير أعمالها آنذاك. الاثنان ازدهرت علاقتهما بين العمل والحبّ؛ وعلى الرغم من فارق السن الذي يفصل بينهما إلى 26 سنة، تزوّجا في ديسمبر/ كانون الأول 1994. وفي معرض حديثها في وقت لاحق عن حياتها وزواجها بـRené Angelil قالت Dion: "لست مندهشة أننا تزوجنا، لأننا نملك الحلم والهدف الواحد. نحن نحترم بعضنا البعض".

مرّ زواج Celine و René بمحنة كبيرة في عام 1999 عندما أصيب الأخير بمرض سرطان الحنجرة لأوّل مرة. وعلى الرغم من إعلان شفائه من المرض في عام 2000، عاد المرض مرة أخرى ليُصيب René في عام 2013 مع نتائج مدمرة. وبعد عملية لإزالة الورم من الحلق في 23 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، يبدو أنّ النتيجة لم تكن مرضية بالنسبة إلى الأطباء، ما أدّى إلى تراجع صحة Angelil.

وتقول المغنيّة العالمية: "أنا مندهشة من زوجي أكثر من أي وقت مضى. لقد وقعت في حبّه منذ اليوم الأول للقائنا، واليوم أستمدّ منه القوة وأتعلّم الكثير منه...". هذا ما قالته Celine في لقاء Good Morning America.

الثنائي يتطلع إلى قضاء عيد الميلاد المجيد مع أولادهما الثلاثة: رينيه تشارلز، نيلسون، وإيدي.

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