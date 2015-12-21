باسم ياخور وفادي صبيح يفاجئان عابد فهد و أمل بوشوشة في " جارة الوادي "

دمشق – سيدتي نت

أسدل المخرج السوري الليث حجّو الستار على عمليات تصوير خماسية "يا جارة الوادي" من تأليف الدكتور ممدوح حمادة، ضمن الجزء الثالث من "أهل الغرام" من إنتاج "سامه" و"O3" و"إيبلا".

وأدى البطولة النجوم عابد فهد بدور "يوسف" وأمل بوشوشة بدور "شام"، بمشاركة نجوم سوريين كثر من أبرزهم أيمن رضا وعبد المنعم العمايري وحسين عبّاس وغادة بشور وفادي صبيح وروزينا لاذقاني وآخرين.

وانضم إلى التصوير في اليوم الأخير منه النجمان باسم ياخور وطلال الجردي، بمشاركة خاصة منهما من دون مقابل، إذ حلّا ضيفا شرف على "جارة الوادي" بإطلالة مميزة، أعطت دورين بسيطين حجماً درامياً كبيراً ومؤثراً وفق بصمتيهما التمثيلية.

كما اطل النجم فادي صبيح أيضاً بمشاركة وحضور خاص في الخماسية .

وتدور أحداث الخماسية حول "يوسف" الذي دخل المعتقل بسبب إشاعة كانت اختباراً امنياً، فجعلته يخسر حبيبته "شام"، قبل أن يخرج إلى الحرية بعد 18 عاماً، فتبدأ رحلة بحث بين العاشقين القديمين لا تنتهي إلّا ببداية رحلة بحث جديدة، ومفاجآت تتكشف مع تصاعد الحبكة الدرامية.

وتواصل أسرة العمل عمليات تصوير "خماسيات الغرام" الجزء الثالث من "أهل الغرام"، بالخماسية الأخيرة والسادسة من "طبيب جراح"، من تأليف إيّاد أبو الشامات، وإخراج حاتم علي، وبطولة النجوم جمال سليمان وكندة علّوش، ومشاركة دارينا الجندي رنا الأبيض وشادي مقرش وآخرين.