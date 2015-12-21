"ديو المشاهير": مغادرة لورين قديح تقلب مقاييس البرنامج

شهدت الحلقة السابعة من برنامج "ديو المشاهير"، التي استضافت يارا وناجي أسطا وفادي إندراوس، بحضور أعضاء لجنة التحكيم: أسامة الرحباني وطارق أبو جودة ومنى أبو حمزة، خروج لورين قديح، ما خيّب الآمال التي راهنت على فوزها كونها دينامو البرنامج.

يارا افتتحت الحلقة بالغناء للأعياد، بمشاركة نجوم البرنامج الثمانية: طوني عيسى، ورولا شامية، ومعزّ التومي، ووسام صليبا، وشكران مرتجى، وإدوارد، ولورين قديح، والشيف أنطوان.

ناجي أسطا غنّى مع لورين قديح، فقال طارق للورين: "إنت كذابة ما فيكي تنسي"، فردّت عليه: "تعا لقلبي"، وأهدته "شال"، ثمّ سألته: "ليش بابا نويل إلو قرون"، بالإشارة إلى صورة بابا نويل مطبوعة على "تي شيرت" يرتديها، فأجابها: "تركتيني هيديك الجمعة، وطلعوا قروني". أمّا منى أبو حمزة فشكرت لورين على هداياها. أمّا أسامة فقال لها: "خارج الأغنية أنت أفضل"، وأعطاها "نعم".

يارا غنت بحضورها الثاني على المسرح مع وسام صليبا. طارق مدح أداءه، ومنى أشادت بغنائه مع يارا كثنائي، أمّا أسامة فمدحه كـ لوك وأداء، على الرغم من بعض الأخطاء البسيطة، وقال له: "افتح عيونك البنات بيحبوا يشوفوا عيونك".

معزّ التومي غنى مع فادي إندراوس. أسامة أثنى على أداء معزّ، على الرغم من بعض "الزحطات". منى مدحته، وقالت له: "إنت وفادي كنتما هدية حلوة"، وطارق أعطاه "نعم"، على الرغم من موافقته أسامة الرأي.

يارا غنّت مع رولا شامية، فوجد طارق أنها كانت مرتبكة. ومنى مدحت "لوك" رولا، مع الإشادة بتقدّمها من أسبوع إلى آخر. أمّا أسامة فوجد أنها تراجعت منذ الحلقة السابقة.

طوني عيسى مع ناجي أسطا. أسامة انتقد طوني، ووجده "هايبر"، وقال له: "ما بحب الخوشبوشية.. وما تنغرّ". منى مدحته صوتاً وأداء، وطارق قال له: "كنت روعة".

إدوارد غنّى مع فادي إندراوس. طارق هنأه، وقال له: "برافو". منى أعطته "نعم"، وقالت له: "إنت جاستن بيبر"، وأسامة الرحباني وجد أنّ إدوارد هو الأفضل في كلّ مواسم البرنامج.

الشيف أنطوان غنى مع ناجي أسطا. أسامة سأله: "لماذا تتنفس بنصف الجملة"، وقال إنّ غناءه لن يلتقي مع طبخه. منى أعطته "نعم"، وطارق قال له: "تستحق 10 نعم".

شكران مرتجى اختتمت الحلقة بالغناء مع يارا. أسامة أشاد بثنائيتهما في الغناء. طارق قال لـ شكران: "أبدعت مع يارا"، أما منى فأكدت رومانسيتها في الغناء.

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