انطلاق "رالى الدرجات النارية" من الغردقة إلى الأقصر احتفالا بتعامد الشمس

انطلق صباح اليوم الاثنين رالى الدراجات النارية، من مدينة الغردقة، فى طريقه لمحافظة الأقصر، بمناسبة الأحتفال بتعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد آمون بمجمع معابد الكرنك، وتعامدها كذلك على قدس الأقداس بمعبد حتشبسوت بالبر الغربى، بمشاركة 60 دراجة نارية.

وقال بشار أبو طالب نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، إن الحدث نظمته نقابة المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، بالتعاون مع فريق Hurghada Cruisers -وهو فريق من شباب الغردقة يمارس رياضات الدراجات النارية، والهدف منه تشجيع وتنشيط السياحة وجذب نوعية جديدة من السائحين من محبى قيادة الدراجات النارية.

وأكد محمد مصطفى أبو حجر عضو مجلس إدارة نقابة المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، أن هذه المناسبة الرياضية هى الأولى فى سلسلة من الاحداث السياحية الرياضية فى المستقبل بالتعاون مع فريق Hurghada Cruisers.

وقال محمد إبراهيم الخوانكى نائب رئيس فريق Hurghada Cruisers، أنه أجريت الإعدادات لرالى آخر فى شهر فبراير المقبل، سيمر انطلاقا من الغردقة بقنا والاقصر وادفو وكوم امبو وأسوان وصولاً الى أبو سمبل، احتفالا بتعامد الشمس على قدس الاقداس فى معبد أبوسمبل الكبير فى 22 فبراير العام المقبل.



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